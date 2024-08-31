«20-20-20» и солнцезащитные очки: Врач рассказала, как сохранить зрение до старости

Чтобы сохранить зрение до старости, необходимо снижать нагрузку на глаза, защищать их от солнечного света, правильно питаться, отказаться от курения и регулярно посещать специалистов. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала офтальмолог сети «Клиника Фомина» Татьяна Честнова.

Эксперт подчеркнула, что гимнастика для глаз является малоэффективным методом, и рекомендовала заменить её на упражнение «20-20-20». Во время работы за компьютером или при чтении нужно каждые 20 минут с расстояния 20 шагов смотреть на объект 20 секунд, а ещё можно поморгать 20 раз. При этом тереть глаза руками не следует.

В помещении, по словам врача, нужно работать при хорошем освещении, а на улице, наоборот, следует защищать глаза от вредного ультрафиолета. Офтальмолог подчеркнула, что солнцезащитные очки снижают риск катаракты.

«На улице важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения. Носите солнцезащитные очки с УФ-фильтром (UV400), кепки, шляпы с широкими полями», — призвала Честнова.

Для сохранения зрения следует питаться овощами и фруктами ярких цветов, особенно полезны для глаз зелёные и оранжевые плоды. До 40 лет посещать офтальмолога нужно раз в два года, после — каждый год, заключила эксперт.