Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 10:56

Проблема в гаджетах: Почему молодёжь в России массово слепнет и как это прекратить

Офтальмолог Фёдорова заявила, что молодёжь в России теряет зрение из-за гаджетов

Согласно исследованию китайских учёных, российская молодёжь является одной из самых близоруких в мире. Офтальмохирург высшей категории, член Американской академии офтальмологии Ирина Фёдорова полагает, что проблема кроется в гаджетах.

«Процесс зрения при использовании гаджетов происходит постоянно в режиме спазма аккомодации — это расстройство, при котором ухудшается видимость вдаль и быстро утомляются глаза при работе на близком расстоянии», — подчеркнула эксперт в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Она дала россиянам три совета, которые помогут сохранить зрение. Прежде всего необходимо увеличить шрифт на гаджетах, уверена специалист. Кроме того, следует отвлекаться от экранов и смотреть из окна на предметы вдалеке.

Наконец, очень важно создать условия, при которых хрусталик глаза будет настраиваться не только на близь, но и на даль. Офтальмолог отметила, что эти при соблюдении данных условий можно сохранить хорошее зрение на долгие годы.

Названо 3 лучших продукта для зрения. Черники в топе нет
Названо 3 лучших продукта для зрения. Черники в топе нет

Напомним, ранее китайские учёные выяснили, что более 46% представителей российской молодёжи страдают от плохого зрения. По данном показателю наша страна заняла третье место в мире.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров