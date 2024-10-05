Проблема в гаджетах: Почему молодёжь в России массово слепнет и как это прекратить
Офтальмолог Фёдорова заявила, что молодёжь в России теряет зрение из-за гаджетов
Согласно исследованию китайских учёных, российская молодёжь является одной из самых близоруких в мире. Офтальмохирург высшей категории, член Американской академии офтальмологии Ирина Фёдорова полагает, что проблема кроется в гаджетах.
«Процесс зрения при использовании гаджетов происходит постоянно в режиме спазма аккомодации — это расстройство, при котором ухудшается видимость вдаль и быстро утомляются глаза при работе на близком расстоянии», — подчеркнула эксперт в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Она дала россиянам три совета, которые помогут сохранить зрение. Прежде всего необходимо увеличить шрифт на гаджетах, уверена специалист. Кроме того, следует отвлекаться от экранов и смотреть из окна на предметы вдалеке.
Наконец, очень важно создать условия, при которых хрусталик глаза будет настраиваться не только на близь, но и на даль. Офтальмолог отметила, что эти при соблюдении данных условий можно сохранить хорошее зрение на долгие годы.
Напомним, ранее китайские учёные выяснили, что более 46% представителей российской молодёжи страдают от плохого зрения. По данном показателю наша страна заняла третье место в мире.