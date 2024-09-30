Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 08:27

Российская молодёжь оказалась одной из самых близоруких в мире

«Ъ»: Россия попала в тройку стран с высоким уровнем близорукости у молодёжи

Китайские учёные выяснили, что около половины (46,17%) российской молодёжи страдают от плохого зрения. Этот показатель — третий в мире. На первом месте находится Япония, где близорукими являются 86% детей и подростков. На третьем месте — Южная Корея с показателем 73,94%, передаёт «Коммерсантъ».

Названа неожиданная причина резкого ухудшения зрения, которой подвержены миллионы людей
Названа неожиданная причина резкого ухудшения зрения, которой подвержены миллионы людей

В целом, от близорукости страдает треть (30,47%) молодёжи со всего мира. За последние двадцать лет этот показатель вырос на 6%. В основном, очки приходится надевать жителям больших городов. Кроме того, от близорукости чаще страдают девочки, чем мальчики. Учёные прогнозируют, что через 30 лет близорукостью будут страдать около 40% детей и подростков мира.

В России около 40% выпускников школ носят очки. При этом, показатель плохого зрения у выпускников гимназий и лицеев выше — 50%. Зрение начало портится ещё больше во время пандемии коронавируса, когда всем пришлось пересесть на удалёнку и активно пользоваться телефонами, ноутбуками и компьютерами.

Врач раскрыла серьёзную опасность контактных линз для глаз
Врач раскрыла серьёзную опасность контактных линз для глаз

Чтобы уменьшить нагрузку на глаза во время работы за компьютером, офтальмологи рекомендуют пользоваться упражнением «20-20-20». Нужно каждые 20 минут переводить взгляд вдаль на 20 секунд. Также необходимо соблюдать некоторые правила во время чтения. Глазам может навредить недостаток освещения и неправильная поза.

Обложка ©

freepik.com

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров