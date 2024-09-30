Российская молодёжь оказалась одной из самых близоруких в мире

Китайские учёные выяснили, что около половины (46,17%) российской молодёжи страдают от плохого зрения. Этот показатель — третий в мире. На первом месте находится Япония, где близорукими являются 86% детей и подростков. На третьем месте — Южная Корея с показателем 73,94%, передаёт «Коммерсантъ».

В целом, от близорукости страдает треть (30,47%) молодёжи со всего мира. За последние двадцать лет этот показатель вырос на 6%. В основном, очки приходится надевать жителям больших городов. Кроме того, от близорукости чаще страдают девочки, чем мальчики. Учёные прогнозируют, что через 30 лет близорукостью будут страдать около 40% детей и подростков мира.

В России около 40% выпускников школ носят очки. При этом, показатель плохого зрения у выпускников гимназий и лицеев выше — 50%. Зрение начало портится ещё больше во время пандемии коронавируса, когда всем пришлось пересесть на удалёнку и активно пользоваться телефонами, ноутбуками и компьютерами.