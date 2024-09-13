Офтальмолог раскрыл 3 фактора, которые портят зрение при чтении
Врач Светлаков: Зрение при чтении портят плохое освещение и неправильная поза
Чтение само по себе не является причиной ухудшения зрения. Влиять на остроту взора могут другие вещи, в частности, длительное фокусирование глаз на близком расстоянии и неправильная посадка. Об этом заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков.
Ухудшать зрение может чтение при плохом освещении. Темнота заставляет глаза работать усерднее, что приводит к усталости, а также головным болям и сухости глаз.
«Чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — рассказал доктор.
Важно уделять особое внимание и выбору позы для чтения. Книга должна находиться в достаточном расстоянии от глаз, чтобы избежать перенапряжения. Также следует использовать регулируемые источники света, чтобы не всматриваться в текст, а легко его читать.
Ранее была названа причина резкой потери зрения, которой подвержены миллионы людей. Во время стресса в крови повышается уровень кортизола, что способствует развитию такого заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия. Оно проявляется ухудшением остроты зрения и появлением в центральном поле зрения серого или жёлтого пятна.