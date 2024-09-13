Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 11:35

Офтальмолог раскрыл 3 фактора, которые портят зрение при чтении

Врач Светлаков: Зрение при чтении портят плохое освещение и неправильная поза

Чтение само по себе не является причиной ухудшения зрения. Влиять на остроту взора могут другие вещи, в частности, длительное фокусирование глаз на близком расстоянии и неправильная посадка. Об этом заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков.

Ухудшать зрение может чтение при плохом освещении. Темнота заставляет глаза работать усерднее, что приводит к усталости, а также головным болям и сухости глаз.

«Чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — рассказал доктор.

Невролог раскрыла, почему мигренью чаще страдают женщины и при чём тут шоколад
Невролог раскрыла, почему мигренью чаще страдают женщины и при чём тут шоколад

Важно уделять особое внимание и выбору позы для чтения. Книга должна находиться в достаточном расстоянии от глаз, чтобы избежать перенапряжения. Также следует использовать регулируемые источники света, чтобы не всматриваться в текст, а легко его читать.

Ранее была названа причина резкой потери зрения, которой подвержены миллионы людей. Во время стресса в крови повышается уровень кортизола, что способствует развитию такого заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия. Оно проявляется ухудшением остроты зрения и появлением в центральном поле зрения серого или жёлтого пятна.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров