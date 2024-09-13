Офтальмолог раскрыл 3 фактора, которые портят зрение при чтении

Чтение само по себе не является причиной ухудшения зрения. Влиять на остроту взора могут другие вещи, в частности, длительное фокусирование глаз на близком расстоянии и неправильная посадка. Об этом заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков.

Ухудшать зрение может чтение при плохом освещении. Темнота заставляет глаза работать усерднее, что приводит к усталости, а также головным болям и сухости глаз.

«Чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — рассказал доктор.

Важно уделять особое внимание и выбору позы для чтения. Книга должна находиться в достаточном расстоянии от глаз, чтобы избежать перенапряжения. Также следует использовать регулируемые источники света, чтобы не всматриваться в текст, а легко его читать.