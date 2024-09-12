Невролог раскрыла, почему мигренью чаще страдают женщины и причём тут шоколад Невролог Демьяновская: Мигрень характеризуется светобоязнью и искажением зрения 12 сентября, 03:30 По словам эксперта, мигрень может быть вызвана громким звуком, ярким светом или резким запахом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Sukhachev

12 сентября в мире отмечают Международный день борьбы с мигренью, с которой сталкивался практически каждый россиянин. Как отличить её от обычной головной боли Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест».

Головная боль напряжения, по её словам, является наиболее распространённой формой, встречающейся у 60% людей. Она характеризуется лёгким или умеренным дискомфортом, а также сопровождается скованностью в шейном отделе. Эти ощущения могут возникать как у взрослых, так и у детей, и проявляться с разной периодичностью, от редких обострений до хронических приступов. Боль считается значимой, если возникает чаще трёх раз в неделю в течение трёх месяцев. Мигрень, в свою очередь, проявляется иначе — как приступ сильнейшей, нестерпимой пульсирующей боли с одной стороны головы.

В течение жизни стороны меняются. Приступы сопровождаются выраженной вегетативной симптоматикой: тошнотой, рвотой, бледностью кожи лица, синюшностью губ, а также в некоторых случаях мигренозным сопровождением — аурой. Приступы мигрени могут длиться от нескольких минут до нескольких суток. При этом они нередко сопровождаются и другими симптомами — светобоязнью, искажением зрения, тошнотой, потерей аппетита, побледнением кожи, посинением губ. Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

По словам эксперта, мигрень развивается чаще у женщин из-за колебаний уровня эстрогена и может быть спровоцирована различными факторами: громким звуком, ярким светом, резким запахом, недосыпанием, избытком сна, изменением погоды или даже определёнными продуктами. В их числе шоколад, сыр, авокадо или цитрусовые.

Для облегчения состояния во время мигренозного приступа рекомендуется затемнить помещение, избегать громких звуков, приложить прохладный компресс к лбу, выпить травяной чай или просто отдохнуть в тишине. В некоторых случаях помогает мороженое, которое следует прижимать к верхнему небу. Тем не менее, часто требуется медикаментозное лечение, которое подбирается врачом.

Ранее невролог рассказала, что головные боли у подростков часто вызваны эмоциональными и интеллектуальными перегрузками, особенно в период полового созревания. По её словам, мигрень у детей в возрасте 12–14 лет может проявляться схваткообразными болями в животе, тошнотой и двоением в глазах, что нередко связывают с гормональными изменениями или нежеланием учиться.

Авторы Андрей Горяничев