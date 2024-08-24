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24 августа, 04:11

Эмоциональная перегрузка: Невролог назвала причины подростковой мигрени

Врач Аникина: Мигрень у подростков часто связана с эмоциональными перегрузками

Головная боль у подростков может быть вызвана различными факторами, и многие родители недооценивают серьёзность этого недуга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Головная боль у подростков может быть вызвана различными факторами, и многие родители недооценивают серьёзность этого недуга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Головная боль у подростков может быть вызвана различными факторами, и многие родители недооценивают серьёзность этого недуга. В интервью радио Sputnik врач-невролог и кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала о причинах и методах лечения детской мигрени. Она пояснила, что у детей, особенно в период полового созревания, головные боли могут проявляться по-разному.

«У детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12–14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова либо возникает детский эквивалент мигрени — схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. И что мы говорим? Про девочек — «это месячные», про мальчиков — «не хочет учиться». На самом деле это эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными. То есть какая-то одна сфера — интеллектуальная, например, перегружена, а вторая — физическая, которая может её компенсировать, недогружена», — отметила врач.

По её словам, при мигрени, вызванной перегрузками, лечение может быть немедикаментозным. Важным шагом в преодолении проблемы является изменение образа жизни. Невролог подчеркнула, что регулярные занятия спортом, особенно кардионагрузка, могут существенно улучшить состояние подростков и предотвратить мигрени.

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Ранее врач-невролог рассказала, что сочетание вина и сыра может провоцировать головную боль. В кожице красного винограда содержится кверцетин, замедляющий метаболизм этанола, что увеличивает воздействие токсичных метаболитов и вызывает дискомфорт. Твёрдые сыры, колбасные изделия, шоколад, копчёности, куриная печень, маринады, цитрусовые и бананы также могут быть источниками головной боли.

Кирилл Сосновских
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