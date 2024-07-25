Врач объяснила, почему у любителей вина и сыра часто болит голова Врач Демьяновская: Вино, сыр, колбаса и бананы могут провоцировать головную боль 25 июля, 11:31 Врач назвала продукты, которые чаще всего провоцируют головную боль. Обложка © Freepik / KamranAydinov

Как известно, голова часто болит с похмелья, то есть после употребления большого количества крепкого алкоголя. Это происходит потому, что этиловый спирт трансформируется ферментами печени до метаболитов, некоторые из которых весьма токсичны — например, ацетальдегид. Но иногда похмелье ни при чём — небольшой бокал красного вина за ужином может вызвать тот же эффект. В День вина и сыра врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с Life.ru, почему данное сочетание может привести к плохому самочувствию.

В кожице красного винограда содержится кверцетин — вещество, которое тормозит процесс метаболизма этанола. Из-за кверцетина этанол в организме распадается дольше, поэтому период воздействия его токсичных метаболитов затягивается. Это вызывает головную боль. Другие известные провокаторы головной боли — твёрдые сорта сыра, колбасные изделия, шоколад, копчёности, куриная печень, маринады, цитрусовые, бананы, пиво. Екатерина Демьяновская Невролог, врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

Специалист добавила, что в твёрдых сырах, спелых бананах, пиве и маринованных овощах содержится тирамин — аминокислота, которая провоцирует приступ головной боли. У большинства людей в организме вырабатывается фермент, нейтрализующий тирамин, поэтому они спокойно могут есть выдержанные сыры, квашеную капусту и переспелые бананы. Но бывает, что фермента недостаточно, в таких случаях даже небольшое количество этих продуктов грозит головной болью.

Также пагубно на сосуды может воздействовать кофеин, который содержится в любимом многими чае, кофе, энергетических напитках и шоколаде, отметила врач-эксперт лаборатории "Гемотест". Под воздействием кофеина сосуды сужаются, а затем, когда его уровень в организме падает, расширяются обратно. Из-за этого оказывается давление на болевые рецепторы в окружающих сосуды тканях головы. Точно такое же воздействие на организм могут оказать пищевые добавки, которые используются при производстве колбасных изделий. Поэтому голова может заболеть и после употребления сосисок.

Важно отметить, что речь идёт о провокаторах приступов мигрени. Это специфический вид головной боли с особыми нейрососудистыми механизмами развития и, соответственно, провокаторами. Всего же видов головной боли более 200, и у каждого из них могут быть свои катализаторы. Пищевые провокаторы срабатывают в основном именно при мигрени, заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, почему с похмелья многих тянет на вредную еду. По словам эксперта, после застолья в организме человека остаётся приличное количество неутилизированных продуктов распада этилового спирта, которые лучше всего нейтрализуются жирной пищей.

Авторы Андрей Горяничев