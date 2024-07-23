Утро без похмелья: Врач объяснил, как не опьянеть на банкете

Часто бывает так, что после банкета приходится отлёживаться целый день. Но можно избежать неприятного состояния похмелья, если соблюдать ряд простых правил. Советами с россиянами поделился преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

По словам эксперта, лучше вовсе отказаться от спиртных напитков. Тогда на следующий день не придётся мучаться от тошноты и головной боли. Но если всё-таки алкоголь попал в организм, то постарайтесь не смешивать напитки.

Кроме того, за несколько суток до банкета стоит есть продукты, богатые йодом. Этот микроэлемент стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, способствующих распаду алкоголя. За 24 часа до праздника примите витамин В6, он активирует алкогольдегидрогеназу — фермент, разрушающий спирт.

"Перед застольем лучше немного наполнить желудок, снижая риск раннего опьянения и даже отравления. Хороший вариант — немного рисовой каши, пара варёных яиц и хороший кусок сливочного масла", — подчеркнул Умнов в беседе с NEWS.ru.

Закусывать стоит чем-то лёгким. Сочетание жирной и острой пищи с алкоголем может сильно ударить по поджелудочной железе и печени, отметил эксперт.