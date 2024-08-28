Физра против мигрени: Терапевт рассказал, как простые упражнения помогут унять головную боль

Физические упражнения и гимнастика в некоторых случаях могут помочь облегчить головную боль. Активность способствует улучшению кровообращения, что может снизить мышечное напряжение и улучшить общее самочувствие. Как использовать физкультуру для лечения головной боли, Life.ru спросил у терапевта и члена Центра отраслевой экспертизы МАЙ Ивана Олейника.

Наш эксперт выделяет несколько самых частых разновидностей головных болей:

Головная боль напряжения — это одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли. Она может быть вызвана различными факторами, включая сильные эмоции, стресс, депрессию, тревогу и разного характера фобии.

— это одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли. Она может быть вызвана различными факторами, включая сильные эмоции, стресс, депрессию, тревогу и разного характера фобии. Мигренозная головная боль. Приступы мигрени могут быть вызваны эмоциональным и физическим перенапряжением, неправильным питанием, употреблением алкоголя, изменением погодных условий, громкими звуками, сильными запахами.

Какие упражнения помогут справиться с болью?

При болях в голове, связанных с напряжением мышц шеи, можно выполнить наклоны головы вперёд и назад, удерживая каждое положение на 5–10 секунд и повторяя 5–10 раз. Также сделайте повороты головы, медленно поворачивая голову вправо и влево, задерживаясь на 5–10 секунд и повторяя 5–10 раз для каждой стороны.

Если у вас болит голова от перенапряжения мышц в плечах, необходимо поднять плечи к ушам, задержаться в таком положении на 5 секунд, а затем медленно опустить. Упражнение нужно повторить 10–15 раз. Ещё одним хорошим упражнением станет круговое движение плечами вперёд и назад по 10 раз в каждую сторону. Терапевт Иван Олейник

Упражнения для глаз тоже помогут снять боль. Собеседник Life.ru советует сесть на стул с закрытыми глазами, медленно открыть глаза и сфокусироваться на одной точке перед собой. Затем медленно закройте глаза. Повторите 10 раз. Это упражнение поможет расслабить глазные мышцы и снять напряжение.

«К эффективным упражнениям при боли в голове также относятся расслабляющие движения для шеи и спины. Сядьте на стул и положите руки на голову. Наклоните голову вперёд, прижимая подбородок к груди. Затем медленно опустите голову назад, растягивая шею и спину. Повторите 10 раз», — предписывает врач.

Выполняйте все упражнения медленно и плавно, избегайте резких движений, старайтесь расслабиться и глубоко дышать во время выполнения упражнений. Регулярно делайте эти движения для предотвращения болей в будущем.

Что ещё поможет при боли в голове?

Отдохните и расслабьтесь . Один из основных принципов в борьбе с головной болью — это дать своему организму время расслабиться. Если возможно, лягте в тихом и комфортном месте, закройте глаза и позвольте себе отдохнуть. Глубокое дыхание и медитация также помогут снять напряжение и улучшить состояние, говорит Иван Олейник.

. Один из основных принципов в борьбе с головной болью — это дать своему организму время расслабиться. Если возможно, лягте в тихом и комфортном месте, закройте глаза и позвольте себе отдохнуть. Глубокое дыхание и медитация также помогут снять напряжение и улучшить состояние, говорит Иван Олейник. Применение холодного или горячего компресса. В зависимости от причины головной боли применение холодного или горячего компресса на область головы или шеи может помочь снять боль и улучшить кровообращение.

В зависимости от причины головной боли применение холодного или горячего компресса на область головы или шеи может помочь снять боль и улучшить кровообращение. Пейте достаточно воды или чая. Дегидратация может быть одной из причин головной боли, предупреждает терапевт. Убедитесь, что вы пьёте достаточное количество воды. Отличным способом гидратации является чай. Напиток может помочь при боли в голове благодаря своим природным свойствам: мятный чай расслабляет мышцы и улучшает кровообращение, зелёный чай содержит антиоксиданты и немного кофеина, что улучшает кровообращение и повышает энергию, а травяной чай успокаивает и снижает стресс, что полезно при головных болях от напряжения. Особое внимание нужно обратить на чаи, обогащённые витаминами, — ноу-хау российского рынка. Они могут не только оказывать кратковременный эффект, но и системно устранять причины головной боли.

Все вышеперечисленные советы — способ справиться лишь с кратковременной и непостоянной болью. Если болезненное состояние становится постоянным и сопровождается другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для более подробного обследования и диагностики. Терапевт Иван Олейник