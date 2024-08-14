Врач назвала симптомы микроинсульта, которые легко упустить

Россиянам перечислили основные симптомы микроинсульта. На приступ может указывать не только головокружение, онемение и покалывание лица и в конечностях, но и кратковременные головные боли, а также нарушение равновесия и походки, внезапная слабость и обморок. Об этом заявила "Газете.ru" врач-невролог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Светлана Балабанова.

"Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи — человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти", — добавила врач.

Микроинсульт могут спровоцировать многие факторы. В их числе стресс, оральные контрацептивы, менопауза и гематологические заболевания. Также риск возникновения микроинсульта увеличивает алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни.

При появлении всех вышеперечисленных симптомов необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врачей пациента надо уложить повыше и обеспечить достаточный доступ кислорода. При рвоте наклонить голову набок, чтобы обеспечить свободный выход рвотных масс.