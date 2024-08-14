Врач назвала симптомы микроинсульта, которые легко упустить
Врач Балабанова: Кратковременная головная боль может говорить о микроинсульте
Россиянам перечислили основные симптомы микроинсульта. На приступ может указывать не только головокружение, онемение и покалывание лица и в конечностях, но и кратковременные головные боли, а также нарушение равновесия и походки, внезапная слабость и обморок. Об этом заявила "Газете.ru" врач-невролог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Светлана Балабанова.
"Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи — человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти", — добавила врач.
Микроинсульт могут спровоцировать многие факторы. В их числе стресс, оральные контрацептивы, менопауза и гематологические заболевания. Также риск возникновения микроинсульта увеличивает алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни.
При появлении всех вышеперечисленных симптомов необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врачей пациента надо уложить повыше и обеспечить достаточный доступ кислорода. При рвоте наклонить голову набок, чтобы обеспечить свободный выход рвотных масс.
Последствия инсульта могут быть пугающими, поэтому так важно оказать медпомощь как можно скорее. Чаще всего после такого состояния фиксируется снижение двигательной функции руки, ноги и расстройства речи. При этом нарушается чувствительность и возникают болевые ощущения. Бывают случаи, когда возникает амнезия.