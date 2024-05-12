Некроз, амнезия, мозговая кома: Врач раскрыла пугающие последствия инсульта

Инсульт, или по-другому инфаркт мозга, характеризуется внутримозговым кровоизлиянием или внезапным нарушением притока крови к нейронам. Столкнувшиеся с таким состоянием могут впоследствии страдать от различных последствий, некоторые из которых окажутся необратимыми при отсутствии реабилитации. Как отметила невролог Елена Сурская, изначально всё зависит от того, какая часть головного мозга пострадала.

По её словам, чаще всего фиксируются снижение двигательной функции руки, ноги и расстройства речи. При этом нарушается чувствительность и возникают болевые ощущения.

"Память тоже может быть ослаблена, могут появляться ложные или искажённые воспоминания. Человек помнит вещи, которых никогда не было. Бывают случаи, когда возникает амнезия. Вообще, когнитивные нарушения после инсульта — это распространённое последствие формирования очага некроза в высших отделах головного мозга", — отметила Сурская в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что у перенёсших инсульт могут нарушиться слух и зрение, а также появиться депрессия. По словам специалиста, в числе факторов риска малоподвижный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, вредные привычки и стресс. При этом у женщин инсульт может возникнуть из-за приёма контрацептивов, так как они приводят к образованию тромбов в сосудах.

Говоря о предвестниках инфаркта мозга, врач отметила, что должны насторожить внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, а также перекос лица, онемение в руке и ноге и резкое изменение речи.

"Перед возникновением этих симптомов у человека могут наблюдаться резкий подъём артериального давления, длительная головная боль. Некоторые отмечают странные ощущения в теле, боль в ушах, нехарактерное перевозбуждение или, наоборот, усталость", — добавила невролог.

При этом у пожилых людей первые признаки инсульта могут быть "смазаны", поэтому медицинская помощь может быть оказана слишком поздно, в результате чего может возникнуть мозговая кома.