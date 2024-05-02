Если хотите дожить до 100 лет, каждый день пейте этот чудо-напиток

В последние годы кефир утратил свою популярность. Многие люди "пересели" с него на йогурты. Произошла такая пищевая революция не просто так — маркетологи навязали народу, что это взаимозаменяемые продукты. Хотя, естественно, это не так. По каким причинам кефир лучше абсолютно любого другого напитка?

1. После кефира не хочется пить

Кефир без добавок утоляет жажду на несколько часов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Далеко не все продукты утоляют жажду. Если очень хочется пить даже после нескольких стаканов воды, понадобится этот продукт. Выпейте стандартный кефир без добавок — и пить не будет хотеться как минимум несколько часов.

2. Если появился запор, домашний кефир — лучшее средство

Любой магазинный и домашний кефир — лучшее народное средство от небольших проблем с кишечником. Если болит живот или случился запор, то достаточно выпить этот напиток — и неприятные ощущения вскоре пройдут. Целебные свойства у кефира появились потому, что в нём содержатся триллионы полезных для организма бактерий. Они и помогают нормализовать работу пищеварительной системы.

3. Домашним кефиром можно наесться

Кефир не только вкусный, но и сытный. Он утоляет голод на несколько часов. Фото © Freepik

У напитка есть ряд других положительных свойств. Кефир не только вкусный, но и жирный. Выпив всего несколько стаканов, можно "наесться" на несколько часов. Потом полакомиться едой, конечно, всё равно придётся, но голод вы точно испытывать не будете.

4. Кефир без добавок снижает уровень стресса

В магазинном и домашнем кефире много полезных веществ. Например, в его составе есть витамин В1, который улучшает настроение и избавляет от стресса. Поэтому, если стало грустно или появилась апатия, можно попробовать снять симптомы с помощью кефира.

5. Кефир без вредных добавок — отличное косметическое средство

Магазинный или домашний кефир укрепит волосы, ногти и улучшит кожу. Фото © Freepik

В натуральном напитке содержится биотин. Благодаря ему не понадобится покупать дополнительные косметические средства для разных частей тела. Причина в том, что вещество благоприятно влияет на кожу, укрепляет волосы и ногти. Пить кефир дешевле и безопаснее, чем использовать химию для улучшения характеристик тела.

6. Кефир снижает риск заболеваний сердца

Если пить кефир регулярно, то можно значительно уменьшить количество "негативного холестерина". Именно он приводит к серьёзным недугам, связанным с сердечно-сосудистой системой. То есть вероятность появления сердечных приступов или инсультов будет значительно ниже.

7. Кефир — не скисшее молоко

Многие боятся пить кефир, ведь считают, что это скисшее молоко. Но продукт готовится по абсолютно другому механизму. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди не любят ни магазинный, ни домашний кефир. Они думают, что напиток — это скисшее молоко. При этом непонятно, откуда взялся такой стереотип. Дело в том, что продукт создаётся из самых разных ингредиентов, среди которых есть и дрожжи, и полезные бактерии, которые оставляют бродить. Никакого скисшего молока в нём нет, поэтому брезговать бессмысленно.

8. Домашний кефир нужно пить осторожно

Если покупаете домашний кефир с рук, то нужно проверить, свежий ли он. Если да, то важно выпить его в ближайшие три дня. Дело в том, что кефир без добавок в любой момент может изменить собственные свойства. Например, в первый день он действует как лёгкое слабительное. Если же передержать продукт в холодильнике на протяжении трёх дней, то может случиться запор.

Однако кефир из магазина можно пить в любой день. Вышеназванных свойств у него не будет ни в какой из дней после покупки.

9. Если пить кефир, то сможете дожить до 100 лет

Те, кто пьют кефир на регулярной основе, увеличивают шансы дожить до 100 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Кефир без добавок активно пьют на Северном Кавказе. Считается, что напиток способствует долголетию. И это подтверждается фактами: именно в южных регионах РФ довольно много бабушек и дедушек, возраст которых перешагнул за один век. Поэтому, если будете пить этот напиток, тоже пополните ряды счастливчиков.