Врач назвала психоз одним из симптомов инсульта

В большинстве случаев инсульты возникают в бассейне средней мозговой артерии и сопровождаются слабостью, потерей чувствительности в руке, ноге, одной половине лица, нарушением речи, чтения и письма. Об этих и других признаках этого недуга рассказал "Газете.ru" невролог Александр Кружалов.

"Значительно реже, в пять-шесть раз, происходит поражение базилярной артерии, при котором к классическим симптомам могут добавиться косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, нарушение речи по типу "каши во рту", головокружение и шаткость походки", — пояснил врач.

Поражение задних мозговых артерий, по словам специалиста, способно привести к нарушению зрения, реже страдают речь, чтение и письмо, в случае двустороннего поражения развивается слепота. А повреждение в области передней мозговой артерии приводит к слабости и нарушению чувствительности в конечностях, однако чаще симптомы не носят выраженный характер. Более заметны нарушения психики: апатия, булимия или, наоборот, чрезмерное возбуждение, доходящее до психоза. Кроме того, может страдать координация.