Невролог озвучила тревожные новости для тех, у кого после ковида изменилась походка Невролог Хайбулаева: Шаткая походка может говорить о мозжечковой атаксии 22 апреля, 06:15 Шаткая походка может говорить о мозжечковой атаксии. Обложка © Freepik.com

Для коронавирусной инфекции весьма типичны проявления со стороны нервной системы. В целом неврологическая симптоматика CoViD-19 со стороны ЦНС включает такие проявления, как головная боль, головокружение, энцефалопатия, энцефалит, менингит, инсульт, судороги и другие. Ещё одно осложнение — это мозжечковая атаксия. Это нарушение моторики, обусловленное патологией мозжечка. Её основные проявления — нарушение координации движений, их несоразмерность, шаткость походки, неуверенность во время ходьбы, трудности с удержанием равновесия, мышечная слабость и дрожание рук.

Невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Зайнаб Хайбулаева рассказала Life.ru о клинических проявлениях мозжечковой атаксии.

Атаксия — шатающаяся походка с расширенной базой.

Дискоординация движений — невозможность правильно и последовательно выполнять точные, координированные движения.

Дизартрия — невозможность чётко произносить слова, смазанная речь с неправильным построением фраз.

Дисдиадохокинез — невозможность выполнять быстрые чередующиеся движения.

Дисметрия — невозможность контролировать амплитуду движений.

Скандированная речь — замедленное произношение с тенденцией к затруднению произнесения начала слова или слога.

Тремор.

Ещё одно проявление мозжечковой атаксии — нистагм. Это непроизвольные, быстрые колебания глазных яблок в горизонтальном, вертикальном или вращательном направлении, с быстрым компонентом, направленным в сторону очага поражения в мозжечке. Зайнаб Хайбулаева Невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Если подобные симптомы вы заметили у себя или своего родственника, необходимо обратиться к неврологу для проведения обследований и лечения, советует Хайбулаева.

А ранее Life.ru рассказывал о странном осложнении, которое заметили у ростовской пенсионерки, переболевшей ковидом. Так, женщина стала забывать детали своей жизни и перестала понимать окружающих. Например, её спросили, когда она родилась, и в ответ услышали, что в 1827-м.

Авторы Андрей Горяничев