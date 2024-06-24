Россиянку по 100 раз в день мучили приступы головной боли из-за редкой патологии

Пациентка сначала обратилась в поликлинику по месту жительства. Она жаловалась на ежедневные пульсирующие головные боли с августа 2023 года. Приступы длились по пять минут, но их количество доходило до сотни в день. Невролог назначил пациентке лечение, но оно помогло ровно на полгода. Затем мучения вернулись. Помочь женщине смогли врачи Областного центра диагностики и лечения. Они сумели поставить верный диагноз и назначить необходимую терапию. Как оказалось, у пациентки эпизодическая пароксизмальная гемикрания. Это разновидность головной боли, сопровождающейся вегетативными расстройствами.