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Регион
24 июня, 18:04

Россиянку по 100 раз в день мучили приступы головной боли из-за редкой патологии

В Ростове спасли женщину, которая мучилась от головной боли около 100 раз за день

В Ростове-на-Дону врачи помогли 49-летней местной жительнице, которая мучилась от головной боли около сотни раз за день. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пациентка сначала обратилась в поликлинику по месту жительства. Она жаловалась на ежедневные пульсирующие головные боли с августа 2023 года. Приступы длились по пять минут, но их количество доходило до сотни в день. Невролог назначил пациентке лечение, но оно помогло ровно на полгода. Затем мучения вернулись. Помочь женщине смогли врачи Областного центра диагностики и лечения. Они сумели поставить верный диагноз и назначить необходимую терапию. Как оказалось, у пациентки эпизодическая пароксизмальная гемикрания. Это разновидность головной боли, сопровождающейся вегетативными расстройствами.

"Повторно пациентка посетила врача через две недели — головные боли полностью регрессировали, жалоб нет", — прокомментировали необычный клинический случай в Минздраве региона.

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Обложка ©

Freepik / katemangostar

Наталья Исакова
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