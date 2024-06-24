Россиянку по 100 раз в день мучили приступы головной боли из-за редкой патологии
В Ростове спасли женщину, которая мучилась от головной боли около 100 раз за день
В Ростове-на-Дону врачи помогли 49-летней местной жительнице, которая мучилась от головной боли около сотни раз за день. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Пациентка сначала обратилась в поликлинику по месту жительства. Она жаловалась на ежедневные пульсирующие головные боли с августа 2023 года. Приступы длились по пять минут, но их количество доходило до сотни в день. Невролог назначил пациентке лечение, но оно помогло ровно на полгода. Затем мучения вернулись. Помочь женщине смогли врачи Областного центра диагностики и лечения. Они сумели поставить верный диагноз и назначить необходимую терапию. Как оказалось, у пациентки эпизодическая пароксизмальная гемикрания. Это разновидность головной боли, сопровождающейся вегетативными расстройствами.
"Повторно пациентка посетила врача через две недели — головные боли полностью регрессировали, жалоб нет", — прокомментировали необычный клинический случай в Минздраве региона.
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