Названо 3 лучших продукта для зрения. Черники в топе нет

Жителям России рассказали о причинах падения зрения в молодом возрасте. Чаще всего от близорукости страдают люди, у которых имеется повышенная нагрузка на глаза. Об этом заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-офтальмолог Юлия Колоколова.

В частности, зрение может ухудшаться из-за использования гаджетов на протяжении длительного времени. В этот момент человек практически не моргает, из-за чего подсыхает роговица, появляются боли, рези и покраснения. В результате в конце рабочего дня в глазах начинает всё плыть. Чтобы избежать проблемы, медик посоветовала капать глаза увлажняющими каплями утром и вечером.

«При работе за компьютером каждые 20 минут нужно немного отвлекаться и смотреть в окно на самую дальнюю точку хотя бы 30 секунд, минуту», — добавила врач.

Чтобы дольше сохранить зрение, следует уделить внимание и питанию. Для здоровья глаз полезны хурма, богатая йодом, тыква и жёлтые помидоры, в которых содержится лютеин.