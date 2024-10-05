Офтальмолог дала советы родителям, как сберечь зрение ребёнка

Россиянам следует отказаться от подбора очков ребёнку в оптике, а вместо этого обращаться к профессиональным врачам. Об этом заявила офтальмолог Анастасия Васильева в беседе с 360.ru, объясняя родителям, как сохранить зрение у детей.

Она рекомендовала больше гулять на улице и использовать прогрессивную коррекцию. Также для сохранения зрения детям нужно на регулярной основе посещать медиков, чтобы контролировать близорукость. По словам эксперта, данный недуг может оказаться ложным.

«Поэтому гуляйте на улице побольше, ходите к офтальмологам и носите правильные очки на том расстоянии, на котором они подобраны», — заключила Васильева.