Офтальмолог дала советы родителям, как сберечь зрение ребёнка
Офтальмолог Васильева призвала россиян не подбирать очки в оптике
Россиянам следует отказаться от подбора очков ребёнку в оптике, а вместо этого обращаться к профессиональным врачам. Об этом заявила офтальмолог Анастасия Васильева в беседе с 360.ru, объясняя родителям, как сохранить зрение у детей.
Она рекомендовала больше гулять на улице и использовать прогрессивную коррекцию. Также для сохранения зрения детям нужно на регулярной основе посещать медиков, чтобы контролировать близорукость. По словам эксперта, данный недуг может оказаться ложным.
«Поэтому гуляйте на улице побольше, ходите к офтальмологам и носите правильные очки на том расстоянии, на котором они подобраны», — заключила Васильева.
Ранее офтальмолог объяснила, почему молодёжь в России массово слепнет и как это прекратить. По словам эксперта, вся проблема кроется в гаджетах.