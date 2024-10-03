У россиян с близорукостью массово падает зрение после лазерной коррекции

Близорукость стали гораздо чаще выявлять среди несовершеннолетних. Россия занимает место в тройке лидеров по этому показателю. Вместе с тем растёт число случаев, когда пациенты после операции по коррекции зрения вновь обращаются к офтальмологу с такой же проблемой, говорит заведующая офтальмологическим отделением клинического госпиталя «Лапино» Наталья Калинина.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале British Journal of Ophthalmology. Очки или контактные линзы требуются 85% детей в Японии и 73% — в Южной Корее. Тройку замыкает Россия с показателем в 46% несовершеннолетних с близорукостью.

Офтальмологи из РФ считают, что решающим фактором здесь является наследственность, однако процесс обучения также оказывает сильное влияние на качество зрения. По мнению окулистов, тенденция его на ухудшение связана с тем, что нынешние дети из-за увеличения учебной нагрузки гораздо больше времени проводят за учебниками, смартфонами и компьютерами. Поэтому глаза находятся в постоянном напряжении, что вызывает их усталость, а затем и близорукость.

«Мы с коллегами больше 20 лет делаем операции лазерной коррекции дальнозоркости и близорукости. И такого массового возврата миопии после операций, как в последние пять-семь лет, раньше не наблюдали. Человек делает коррекцию, а через год-два у него уже минус 1-1,5 диоптрии. Мы считаем, что это за счёт зрительной нагрузки на близком расстоянии», — объяснила врач РИА «Новости».

По мнению врача, исправление ситуации практически не представляется возможным, поскольку нельзя просто заставить пациента перестать пользоваться телефоном. Безопасным для глаз считается нахождение на расстоянии трёх метров от экрана, однако держать гаджет в трёхметровой руке мы не можем по понятным причинам.