Почему мы видим тёмные пятна краем глаза и как это связано с сущностями из другого мира

В тишине собственной комнаты, приглушённом свете настольной лампы мы часто сталкиваемся с необъяснимым: мелькающим с края глаза тёмным пятном, которое исчезает, стоит только посмотреть на него прямо. Эти странные явления, называемые периферическим зрением, веками будоражили воображение людей. Одни списывали их на усталость, другие же уверяли, что это проделки демонов и бесов, пытающихся завладеть нашими душами. Сегодня Life.ru попытается разобраться: действительно ли тёмные пятна — это проявление потусторонних сил или же за ними скрываются простые физиологические процессы?

Что такое периферическое зрение

Что такое периферическое зрение и как оно работает. Фото © Freepik / rawpixel.com

Периферическое зрение — это способность видеть объекты, которые находятся вне центральной области поля зрения. Оно обеспечивается рецепторами, расположенными на периферии сетчатки глаза.

Периферическое зрение очень чувствительно к движению, поэтому мы можем заметить, что что-то движется, даже не глядя на объект прямо. Но такое зрение слабо в восприятии цветов, поэтому пятна обычно тёмные. Это позволяет нам видеть больше, чем просто центральную точку, что важно для ориентации в пространстве и обнаружения движения.

Откуда в глазу появляются тёмные пятна и опасно ли это? Фото © Freepik

Причины возникновения тёмных пятен в периферическом зрении могут быть разными. Например, они нередко появляются у человека из-за недостатка кровоснабжения сетчатки, мелких частиц мусора в глазном яблоке, отслоения сетчатки или других заболеваний глаз. В иных случаях тёмные пятна сбоку глаза могут быть связаны со стрессом, тревогой, усталостью или депрессией. Иногда тёмные пятна могут быть просто зрительными артефактами, вызванными движением глаз, ярким светом или другими факторами.

Но важно знать, что если вы часто видите тёмные пятна периферическим зрением, то нужно обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные заболевания глаз.

Боковым зрением вижу тёмные пятна: сущности потустороннего мира

Гости с того света: почему люди боковым зрением кого-то видят? Фото © Freepik / rawpixel.com

Однако, если со зрением всё в порядке, а психологических отклонений нет, почему тогда краем глаза люди видят насекомых, мышей или даже человеческие силуэты? У эзотериков есть объяснение. И одно из них — у вас начинает «открываться» третий глаз.

Любители мистики, экстрасенсы и медиумы часто говорят, что край глаза может улавливать информацию, которую мы не замечаем, когда смотрим прямо. Возможно, именно благодаря боковому зрению мы можем замечать сущности из потустороннего мира — например, проскакивающие тени или клубы тумана. Если такие явления повторяются в одном и том же месте (например, на кухне во время ужина вы видите что-то пробегающее у раковины), то специалисты советуют быть настороже: возможно, у вас в доме обосновалась какая-то сущность.

Также заметить гостей из другого мира можно в местах с сильной энергетикой: в старых церквях, местах исторических трагедий, на кладбищах или руинах древних поселений. В этих местах концентрация «духовной энергии» может быть выше, что делает их более «видимыми».

Откуда берутся тёмные сущности, которые видно краем глаза. Фото © Freepik

В моменты сильного эмоционального напряжения у людей нередко просыпаются сверхспособности. Поэтому во время стресса, страха, гнева, радости, особенно в одиночестве или в темноте можно увидеть что-то странное. На границе между сном и реальностью «тонкая завеса» между мирами ослабевает. Иногда сквозь неё пробиваются самые сильные сущности, которых вы видите боковым зрением.