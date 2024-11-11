В День офтальмолога врач раскрыл 7 факторов, которые приводят к проблемам со зрением

В России 11 ноября отмечается День офтальмолога. Генеральный директор НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Дмитрий Арсютов в беседе с Life.ru отметил, что ухудшение зрения у детей может быть вызвано различными привычками и факторами в повседневной жизни, например длительным экранным временем.

Раннее и необоснованное приобщение детей младшего возраста к гаджетам, а также постоянное их использование может привести к снижению работоспособности глаз и ухудшению зрения у ребёнка. Важно ограничивать время, проведённое ребёнком вблизи за экраном смартфона или планшета и делать перерывы для отдыха глаз каждые 30 минут Дмитрий Арсютов Генеральный директор НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Второй фактор, который может повлиять на зрение, это освещение. Для правшей свет должен падать с левой стороны, а для левшей — справа. Кроме того, важна организация рабочего места. Неправильное расстояние до экрана монитора (должно быть 70-75 см) и маленькая рабочая поверхность стола могут повлиять на зрение ребёнка, как и посадка за столом.

«Искривление позвоночника может привести к нарушению кровообращения в области головы и шеи, что может привести к недостаточному насыщению тканей глаза кислородом (гипоксии). Важно следить за осанкой ребёнка, а также соблюдать физиологическое расстояние от глаз ребёнка до стола 30-35 см (не ближе расстояния локтя ребёнка)», — добавил Арсютов.

Повлиять на развитие проблем со зрением может и недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению зрения. Необходимо стимулировать ребёнка к занятиям спортом и активным играм. Также, подчеркнул врач, к снижению зрения может привести неправильное питание. Для здоровья глаз нужны необходимые минералы. Рацион должен быть разнообразным и включать в себя фрукты, овощи, рыбу и другие продукты, в которых содержатся витамины, минералы и микроэлементы.

«Если у родителей есть проблемы со зрением, то вероятность их появления у ребёнка увеличивается. Так при двух родителях с миопией вероятность наследования близорукости ребёнком составляет более 50%, если один родитель – 25-30%. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога для раннего выявления близорукости», — рассказал офтальмолог о генетической предрасположенности как причине проблем со зрением.

В заключение специалист напомнил, что здоровье закладывается в раннем детском периоде. Важно приобщать детей к здоровому образу жизни и питанию, ограничивать время, проведённое за гаджетами, обеспечивать правильное освещение и организацию рабочего места, уделять время для спорта. Помимо того, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога и правильно формировать зрительные привычки у детей.