В День офтальмолога врач раскрыл 7 факторов, которые приводят к проблемам со зрением
Офтальмолог Арсютов назвал семь причин плохого зрения
Формировать зрительные привычки необходимо в детском возрасте, отметил врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production
В России 11 ноября отмечается День офтальмолога. Генеральный директор НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Дмитрий Арсютов в беседе с Life.ru отметил, что ухудшение зрения у детей может быть вызвано различными привычками и факторами в повседневной жизни, например длительным экранным временем.
Раннее и необоснованное приобщение детей младшего возраста к гаджетам, а также постоянное их использование может привести к снижению работоспособности глаз и ухудшению зрения у ребёнка. Важно ограничивать время, проведённое ребёнком вблизи за экраном смартфона или планшета и делать перерывы для отдыха глаз каждые 30 минут
Второй фактор, который может повлиять на зрение, это освещение. Для правшей свет должен падать с левой стороны, а для левшей — справа. Кроме того, важна организация рабочего места. Неправильное расстояние до экрана монитора (должно быть 70-75 см) и маленькая рабочая поверхность стола могут повлиять на зрение ребёнка, как и посадка за столом.
«Искривление позвоночника может привести к нарушению кровообращения в области головы и шеи, что может привести к недостаточному насыщению тканей глаза кислородом (гипоксии). Важно следить за осанкой ребёнка, а также соблюдать физиологическое расстояние от глаз ребёнка до стола 30-35 см (не ближе расстояния локтя ребёнка)», — добавил Арсютов.
Повлиять на развитие проблем со зрением может и недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению зрения. Необходимо стимулировать ребёнка к занятиям спортом и активным играм. Также, подчеркнул врач, к снижению зрения может привести неправильное питание. Для здоровья глаз нужны необходимые минералы. Рацион должен быть разнообразным и включать в себя фрукты, овощи, рыбу и другие продукты, в которых содержатся витамины, минералы и микроэлементы.
«Если у родителей есть проблемы со зрением, то вероятность их появления у ребёнка увеличивается. Так при двух родителях с миопией вероятность наследования близорукости ребёнком составляет более 50%, если один родитель – 25-30%. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога для раннего выявления близорукости», — рассказал офтальмолог о генетической предрасположенности как причине проблем со зрением.
В заключение специалист напомнил, что здоровье закладывается в раннем детском периоде. Важно приобщать детей к здоровому образу жизни и питанию, ограничивать время, проведённое за гаджетами, обеспечивать правильное освещение и организацию рабочего места, уделять время для спорта. Помимо того, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога и правильно формировать зрительные привычки у детей.
Ранее Life.ru рассказывал, что на зрение влияет стресс, из-за которого перед глазами могут появляться «мушки» и «искры». Последствиями негативного состояния также могут стать частое моргание, светобоязнь, слезотечение и снижение остроты зрения.