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Регион
10 февраля, 12:39

«Имперские амбиции»: Лидера «Несчастного случая» требуют признать иноагентом

Глава «Ветеранов России» Резяпов требует признать Кортнева иноагентом

Алексей Кортнев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Алексей Кортнев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева потребовали признать иноагентом. Соответствующее обращение направил лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в Генпрокуратуру РФ, СК РФ и Министерство юстиции РФ.

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Резяпов в беседе с NEWS.ru напомнил, как Кортнев называл СВО «имперскими амбициями» и уверял, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации. Общественник считает, что деятельность музыканта надо проверить правоохранительным органам и запретить ему выступать в стране.

«Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния. Также его нужно признать иностранным агентом. Мы считаем, что такие люди не должны безнаказанно вести деятельность в России», — заявил Резяпов.

Напомним, после начало СВО Кортнев уехал в США, однако недавно он вернулся в РФ и даже возобновил концертную деятельность. За сольное выступление на корпоративах длительностью 45-90 минут артист берёт 500 тысяч рублей, за выход всей группы «Несчастный случай» на сцену заказчику надо будет отдать 1,2 млн.

Алёна Зиновьева
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