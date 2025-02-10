«Имперские амбиции»: Лидера «Несчастного случая» требуют признать иноагентом

Лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева потребовали признать иноагентом. Соответствующее обращение направил лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в Генпрокуратуру РФ, СК РФ и Министерство юстиции РФ.

Резяпов в беседе с NEWS.ru напомнил, как Кортнев называл СВО «имперскими амбициями» и уверял, что Россия «отгородилась глухой стеной» от цивилизации. Общественник считает, что деятельность музыканта надо проверить правоохранительным органам и запретить ему выступать в стране.

«Его деятельность необходимо проверить на предмет иностранного влияния. Также его нужно признать иностранным агентом. Мы считаем, что такие люди не должны безнаказанно вести деятельность в России», — заявил Резяпов.