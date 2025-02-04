Актриса Яна Поплавская объявила об «отмене» Алексея Кортнева в Театре мюзикла

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева не допустили к участию в спектакле Московского театра мюзикла. Об этом сообщила актриса Яна Поплавская в своём телеграм-канале, пояснив, что «оменённый» артист должен был появиться в одной из главных ролей в спектакле «Тест на любовь».

«Руководство театра пишет объяснительную в Минкульт. Почему нельзя было без общественного резонанса, объяснений», — пишет она.

К слову, в настоящий момент фамилии Кортнева уже нет на посвящённой мюзиклу «Тест на любовь» странице сайта театра. Поплавская посоветовала «артистам-заукраинцам» обдумывать свои слова перед громкими заявлениями, напомнив, что из интернета так просто ничего не стереть. По её замечанию, когда кончаются деньги — «заканчивается позиция, либеральная идеология, голоса уже так смело не звучат». Актриса подчеркнула, что для нашкодивших звёзд довод «вы должны меня содержать» не работает.

В 2022 году Кортнев выступил против проведения на территории Украины спецоперации. Однако не стал отменять концерты в России. Правда, посещаемость выступлений его группы резко упала, а некоторые мероприятия и вовсе были отменены из-за давления общественников.