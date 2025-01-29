ФНС начала ликвидацию компании лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации последней компании лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Как сообщает SHOT, совладельцем ООО «На всякий случай» был Андрей Воронцов, ушедший из жизни год назад. Несмотря на это, в налоговые органы не поступило никаких изменений.

Воронцов владел 50% компании, а оставшаяся доля принадлежала Кортневу. Фирма была основана в 2012 году для творческой деятельности коллектива, но последние годы показывала стабильные убытки — около 235 тысяч рублей ежегодно.