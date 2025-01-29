ФНС начала ликвидацию компании лидера группы «Несчастный случай» Кортнева
Алексей Кортнев. Обложка © VK / Алексей Кортнев
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации последней компании лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Как сообщает SHOT, совладельцем ООО «На всякий случай» был Андрей Воронцов, ушедший из жизни год назад. Несмотря на это, в налоговые органы не поступило никаких изменений.
Воронцов владел 50% компании, а оставшаяся доля принадлежала Кортневу. Фирма была основана в 2012 году для творческой деятельности коллектива, но последние годы показывала стабильные убытки — около 235 тысяч рублей ежегодно.
В начале 2022 года Кортнев уехал в США и выступил против специальной военной операции, но при этом хотел продолжать выступления в России, однако его концерты отменялись под давлением общественности.
В 2023 году, после отмены выступления группы в Новосибирске, у Кортнева возник конфликт с полицейским, что привело к уголовному делу по обвинению в оскорблении представителя власти. Музыкант получил штраф в размере 20 тысяч рублей. В августе суд прекратил уголовное преследование.