Певица Глюкоза намекнула в соцсетях, что уехала из России после скандалов
Глюкоза в Токио. Обложка © VK / Глюкоза
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) уехала из России в Японию после ряда скандалов вокруг её персоны. С таким предположением выступили журналисты после её новых публикаций в соцсетях.
Предполагается, что после скандалов с «голой вечеринкой» и неадекватных выступлений Глюкоза решила отправиться в Японию. Она опубликовала несколько фотографий в белом парике и с необычным макияжем.
Ранее Глюкоза вновь оказалась в центре внимания, удивив поклонников кардинальной сменой имиджа и столкнувшись с неприятностями в аэропорту. Артистка представила свой новый образ в телеграм-канале, где продемонстрировала короткую стрижку, выразительный макияж с чёрной подводкой, серебристыми тенями и коричневыми губами.