Певица Глюкоза намекнула в соцсетях, что уехала из России после скандалов

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) уехала из России в Японию после ряда скандалов вокруг её персоны. С таким предположением выступили журналисты после её новых публикаций в соцсетях.

Предполагается, что после скандалов с «голой вечеринкой» и неадекватных выступлений Глюкоза решила отправиться в Японию. Она опубликовала несколько фотографий в белом парике и с необычным макияжем.