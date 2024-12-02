Глюкоза удивила фанатов новым образом после скандала с задержанием в аэропорту

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вновь оказалась в центре внимания, удивив поклонников кардинальной сменой имиджа и столкнувшись с неприятностями в аэропорту. Артистка представила свой новый образ в телеграм-канале, где продемонстрировала короткую стрижку, выразительный макияж с чёрной подводкой, серебристыми тенями и коричневыми губами.

Дополняли образ стразы на лице и септум (кольцо в носу). Глюкоза была одета в чёрный лонгслив с принтом и перчатки. Подписчики были поражены изменениями и оставили множество восторженных комментариев: «Вау! Боже, вам так идёт!», «Очень красиво», «Наташа меняется прям на глазах».

Глюкоза — яркая представительница российской поп-сцены, актриса и телеведущая. Родилась 7 июня 1986 года в Москве и с юных лет начала свой путь к музыкальной карьере, став одной из самых узнаваемых и успешных артисток в СНГ и Восточной Европе.

Дебютный альбом Глюкозы, «Глюк’oZa Nostra», выпущенный в 2004 году, мгновенно завоевал популярность и получил признание как лучший альбом года по версии премии «Рекордъ». Хиты из альбома, такие как «Невеста» и «Ненавижу», стремительно взлетели на вершины хит-парадов России, закрепив за Глюкозой статус звезды.