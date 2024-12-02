Глюкоза удивила фанатов новым образом после скандала с задержанием в аэропорту
Глюкоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Glukoza
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вновь оказалась в центре внимания, удивив поклонников кардинальной сменой имиджа и столкнувшись с неприятностями в аэропорту. Артистка представила свой новый образ в телеграм-канале, где продемонстрировала короткую стрижку, выразительный макияж с чёрной подводкой, серебристыми тенями и коричневыми губами.
Дополняли образ стразы на лице и септум (кольцо в носу). Глюкоза была одета в чёрный лонгслив с принтом и перчатки. Подписчики были поражены изменениями и оставили множество восторженных комментариев: «Вау! Боже, вам так идёт!», «Очень красиво», «Наташа меняется прям на глазах».
Глюкоза — яркая представительница российской поп-сцены, актриса и телеведущая. Родилась 7 июня 1986 года в Москве и с юных лет начала свой путь к музыкальной карьере, став одной из самых узнаваемых и успешных артисток в СНГ и Восточной Европе.
Дебютный альбом Глюкозы, «Глюк’oZa Nostra», выпущенный в 2004 году, мгновенно завоевал популярность и получил признание как лучший альбом года по версии премии «Рекордъ». Хиты из альбома, такие как «Невеста» и «Ненавижу», стремительно взлетели на вершины хит-парадов России, закрепив за Глюкозой статус звезды.
За свою карьеру Наталья собрала внушительную коллекцию наград. Она стала лауреатом престижных премий, таких как «Звуковая дорожка», «Премия Муз-ТВ», «Золотой граммофон», а также получила международное признание на «MTV Europe Music Awards».
Напомним, что певица Глюкоза ранее угодила в громкий скандал после задержания в аэропорту Шереметьево из-за подозрения в нахождении под воздействием наркотиков. Видео с ЧП певица выложила в соцсетях. Сообщалось, что ей предложили пройти медосвидетельствование, но звезда отказалась. В результате суд оштрафовал артистку на пять тысяч рублей. Однако общественники призвали отстранить Глюкозу от выступлений.