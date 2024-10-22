Глюкозу под наркотиками задержали в аэропорту Шереметьево
Суд оштрафовал певицу Глюкозу за появление в аэропорту под наркотиками
Певица Глюкоза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic
Суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) на пять тысяч рублей за появление в московском аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Артистку признали виновной по административной статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Суд учёл наличие несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство.
«В зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась», — говорится в сообщении.
Напомним, зависимости Глюкозы — тема старая и известная. Недавно певица попала в скандал на выступлении в Красноярске. Она вела себя крайне странно, многие начали делать догадки о том, что артистка испытывает проблемы с алкоголем или веществами, если выход на сцену не даётся ей на трезвую голову. Сама она объяснила это воздействием антидепрессантов, однако в такое мало кто поверил. На неё обозлился Макс Фадеев, заявивший, что собирается отобрать у неё псевдоним и часть песен. Затем выяснилось, что близкие певицы хотят всё же отправить её подлечиться в рехаб.