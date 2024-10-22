Глюкозу под наркотиками задержали в аэропорту Шереметьево

Суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) на пять тысяч рублей за появление в московском аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.