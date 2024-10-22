Должна покаяться: Пойманную под кайфом Глюкозу призвали отстранить от сцены

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), которая попала в новый скандал из-за наркотиков, необходимо отстранить от публичных выступлений. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он отметил, что сперва артистка должна «осознать важность духовного исцеления», а потом уже «обновлённая» она сможет вернуться на сцену и телеэкраны.

Как считает Иванов, Глюкозе следует обратиться к вере и поиску пути к истинному покаянию. По словам общественника, каждый человек, независимо от своего социального положения, обязан задуматься о своем влиянии на окружающих и предпринять шаги к исправлению.

«Пусть те, кто участвует в подрыве моральных устоев, найдут в себе мужество обратиться к Богу, потрудиться на благо Церкви или же выбрать путь сестры милосердия, помогая нуждающимся в рамках СВО. <...> Исповедь, внутренняя работа над собой и стремление к добродетели — это шаги к восстановлению внутреннего равновесия. Только поставив их во главу угла своего существования, артисты смогут вернуться в общество обновлёнными», — заявил председатель движения «Россия православная».

Также, убеждён Иванов, Глюкозу нельзя допускать до публичных платформ до тех пор, пока не будет предоставлено убедительное доказательство её личного и духовного восстановления. Общество должно видеть перед собой образы для подражания, несущие свет и добро, а не тень прошлых ошибок, подчеркнул собеседник Life.ru.

Нет прощения тем, кто не раскаялся и не изменил своей жизни. Мы обязаны защищать нравственные устои и заботиться о том, какое наследие мы оставим будущим поколениям. Только совместными усилиями мы сможем заложить фундамент крепкого и духовно богатого общества, в котором каждому будет место лишь после истинного осознания своей ответственности перед людьми и Богом. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»