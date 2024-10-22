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22 октября, 09:31

Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер

Певица Глюкоза. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова

Певица Глюкоза. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), которую остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении, могут поставить на учёт. Такого развития событий не исключил звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru.

В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учёт в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учёт в наркологический диспансер.

Сергей Жорин

Звёздный адвокат

В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учёт в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учёт в наркологический диспансер.
В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учёт в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учёт в наркологический диспансер.

В дальнейшем это, по словам Жорина, очень негативно сказывается на многих сферах жизни, так как часто требуется справка о том, что человек не состоит на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

«Третья — это уже слабоумие»: Нарколог предположил, какая стадия наркозависимости у Глюкозы
«Третья — это уже слабоумие»: Нарколог предположил, какая стадия наркозависимости у Глюкозы

Напомним, певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении. Артистка шла, шатаясь, с трудом держалась на ногах, у неё было искривлено лицо. Сотрудники воздушной гавани заподозрили, что Глюкоза находится под наркотиками, и предложили ей пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей за появление в Шереметьево в состоянии наркотического опьянения.

Екатерина Хмелева
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