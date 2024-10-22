Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер

В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учёт в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учёт в наркологический диспансер.