Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер
Певица Глюкоза. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова
Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), которую остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении, могут поставить на учёт. Такого развития событий не исключил звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru.
В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учёт в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учёт в наркологический диспансер.
В дальнейшем это, по словам Жорина, очень негативно сказывается на многих сферах жизни, так как часто требуется справка о том, что человек не состоит на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
Напомним, певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении. Артистка шла, шатаясь, с трудом держалась на ногах, у неё было искривлено лицо. Сотрудники воздушной гавани заподозрили, что Глюкоза находится под наркотиками, и предложили ей пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей за появление в Шереметьево в состоянии наркотического опьянения.