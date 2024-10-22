«Третья — это уже слабоумие»: Нарколог предположил, какая стадия наркозависимости у Глюкозы
Нарколог Шуров: Глюкоза может быть на второй стадии наркозависимости
Певица Глюкоза. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова
Люди, употребляющие психоактивные вещества, всегда пытаются оправдаться стрессом, усталостью, неподходящими антидепрессантами. Однако когда болезнь прогрессирует, такие люди не стесняются уже в состоянии интоксикации появляться в общественном месте. Об этом в беседе с Life.ru заявил нарколог, психиатр Василий Шуров, комментируя задержание певицы Глюкозы «под кайфом».
Интоксикация уже такая тяжёлая, что это бросается в глаза пассажирам. Экстази, мефедрон, кокаин — у нас нет анализа, мы можем только предполагать: это что-то из этого ряда. Но если исходить из того, что третья стадия — это уже слабоумие с очень тяжёлыми последствиями, то она находится на второй стадии с системным употреблением, невзирая на уже существенные последствия, в том числе репутационные.
Напомним, певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении. Артистка шла, шатаясь, с трудом держалась на ногах, у неё было искривлено лицо. Сотрудники воздушной гавани заподозрили, что Глюкоза находится под наркотиками, и предложили ей пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей за появление в Шереметьево в состоянии наркотического опьянения.