Попавшаяся под кайфом Глюкоза не засветится на «Голубом огоньке» из-за подмоченной репутации

Глюкоза попала в чёрный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу, а количество заказов на корпоративы с её участием сократилось вдвое. Организаторы боятся, что певица может прийти на праздник под наркотой.

Как выяснил SHOT, Глюкозу не пригласили на съёмки «Голубого огонька», так как она попала в так называемый негласный чёрный список. Каналы и блогеры не готовы звать её на шоу, особенно на новогодние, чтобы это не ударило по их репутации после скандала с наркотиками.

Кроме того, организаторы мероприятий сейчас не заинтересованы в выступлениях певицы. А те, с кем всё же ведутся переговоры о корпоративах, просят сделать существенную скидку на гонорар из-за возможных рисков. Сейчас 38-лeтняя Чистякова-Ионова выступает в клубах в качестве диджея. Гостей просят не снимать её на телефон, чтобы избежать новых скандалов.

При этом недавно Глюкоза писала, что после рехаба восстановилась и «нaшлa в ceбe силы, чтобы вернуться» на сцену после перерыва. Она публиковала видео с посвежевшим видом. Но снова сорвалась и употребила, после чего её в неадекватном состоянии задержали в Шереметьево.