С искривлённым лицом: Life.ru узнал, как спалилась оштрафованная за употребление веществ Глюкоза

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), попавшаяся под наркотиками в аэропорту Шереметьево, была задержана по прилёту. Она шла, шатаясь, и с трудом держалась на ногах. По данным SHOT, невменяемую артистку «приняли» около 02:00 мск.

По словам сотрудников, у Глюкозы было искривлено лицо, певица была очень неустойчива. Запаха алкоголя от артистки не было. Певицу в «наркологичку», но медосвидетельствование она проходить отказалась.