С искривлённым лицом: Life.ru узнал, как спалилась оштрафованная за употребление веществ Глюкоза
SHOT: Оштрафованную за наркотики Глюкозу задержали по прилёту в Шереметьево
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), попавшаяся под наркотиками в аэропорту Шереметьево, была задержана по прилёту. Она шла, шатаясь, и с трудом держалась на ногах. По данным SHOT, невменяемую артистку «приняли» около 02:00 мск.
По словам сотрудников, у Глюкозы было искривлено лицо, певица была очень неустойчива. Запаха алкоголя от артистки не было. Певицу в «наркологичку», но медосвидетельствование она проходить отказалась.
Life.ru сообщал, что суд оштрафовал певицу Глюкозу за появление в аэропорту под наркотиками. Ей придётся заплатить пять тысяч рублей за появление в московском аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения.
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