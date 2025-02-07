Кортнев пошёл побираться на корпоративы после собственной «отмены» в МТМ

Недавно солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев вернулся из США, куда сбежал после негативных высказываний об СВО. Сейчас артист пытается вновь выступать на российскую аудиторию, несмотря на массовые отмены его выступлений. Недавно его спектакль «Тест на любовь» отменили в Московском театре мюзикла. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Чтобы его приглашали хотя бы на частные выступления, артист готов отказаться от люксовых номеров и перелётов, обойдясь обычным экономом для себя и команды. За корпоративы от 45 до 90 минут певец берёт 500 тысяч рублей. В полном составе группы он требует уже 1,2 млн. Кортнев также очень любит наличку, поэтому за безнал просит дополнительные 10%.

На данный момент Кортнев владеет двумя квартирами стоимостью около 70 млн рублей. У Кортнева также есть две машины, одну из которых артист купил в начале прошлого года.