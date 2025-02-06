Странные тени в подъезде и звонки в ночи: 7 признаков, что за вами установили слежку

Помните времена, когда все боялись коллекторов? Мы помним, причём очень хорошо. Работники МФО в то время даже занимались вандализмом, разрисовывая баллончиками двери незадачливых должников. Хорошо, что сейчас есть закон о коллекторах! Но опасность может поджидать на каждом углу и сейчас. В тёмном Интернете полно предложений по найму «спортиков», если вопросы нужно решить насилием, а частные детективы предлагают свои услуги на знаменитых сайтах по найму любого рода специалистов. Проще говоря, установить за вами слежку теперь может практически кто угодно — были бы деньги! Рассказываем, как понять, что вы не параноик и за вами действительно следят.

1. Вы замечаете автомобили с одинаковыми номерами

Одинаковые автомобили менее чем в километре от вас — это подозрительно. Фото © «Шедеврум»

Если в разных местах вы замечаете одинаковые или похожие автомобили, это может быть звоночком. Особенно если это несколько одинаковых машин. Номера на одном и том же автомобиле могут меняться: так делать незаконно, но для сильных мира сего нет никаких преград. А если вы заметили, что рядом с вами появляются разные автомобили с одинаковыми номерами, то можете быть уверены — это слежка.

2. Одни и те же лица каждый день

Если по пути на работу или в любимое кафе вы стали чаще замечать некоего подозрительного дядю Васю, он вполне может оказаться секретным агентом или частным детективом. Это актуально для тех, кто использует общественный транспорт, особенно наземный. Такие подозрительные личности могут появляться очень часто в местах, где вы бываете, и на маршрутах, которыми вы ездите. Если садитесь в автобус или троллейбус, то участник слежки, который едет вместе с вами, выйдет на следующей остановке, а тот, кто «пасёт» вас на машине, припаркует авто там же, где выйдете на остановке вы.

3. Появилась необычная активность телефона

Если ваш телефон сам по себе перезагружается, то, возможно, на нём шпионское ПО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Это уже серьёзно. Мы часто храним в телефонах важные вещи — например, фото документов или аккаунты банковских приложений. Этим могут пользоваться пронырливые и технически подкованные жулики. Для них не составит труда внедрить на ваш смартфон вредоносную программу при помощи технологии NFC (не путать с NFT)! Если телефон стал отправлять ложные уведомления, при звонках вы слышите белый или розовый шум, приложения открываются сами, а смартфон неожиданно выключается при полной зарядке и без вашей помощи, то скорее его поменяйте или хотя бы отнесите в проверенный сервисный центр. Медленная работа девайса и его перегрев тоже мягко намекают на наличие шпионских приложений.

4. Вам часто звонят незнакомые номера

Телефон разрывается от непонятных номеров, а вы даже не зарегистрированы на сайтах по поиску работы. При этом вместо банальных разводок от мошенников или рекламы ребрендинга популярного маркетплейса вы не слышите ничего, даже дыхания, а потом трубку резко вешают. Такие звонки могут быть попыткой отследить вас по геолокации или же просто актом небольшого устрашения.

5. Странные люди в подъезде или у входа в дом

Странные люди в вашем подъезде точно пришли туда за каким-то криминалом. Фото © «Шедеврум»

Речь не идёт о вашем маргинальном соседе, у которого проблемы со спиртным. Хотя чисто теоретически такого человека тоже можно подселить в дом в рамках слежки. В этом случае вы должны быть кем-то действительно важным, так как подобные методы дороги и требуют креатива. Но если вы начали часто замечать в подъезде молодых незнакомцев без курьерской формы, то варианта тут два: это либо закладчики, либо агенты, которые следят за вами.

6. Царапины на двери

У советских домушников была система меток, благодаря которым они понимали: можно грабить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Не все царапины на двери — это метки, но обратить на них внимание определённо стоит. Например, у домушников советской эпохи была целая система меток, каждая из которых означала характерную особенность квартиры или дома. По меткам можно было понять, когда хозяева на месте, кто там живёт, остаются ли дети одни, нужен ли лом, чтобы вскрыть дверь, есть ли там вообще что-то, чем можно поживиться. Одна из меток буквально означала, что жильцов нельзя оставлять в живых. Подобная система символов может быть и сейчас, так что очень внимательно отнеситесь к граффити, особенно если они появляются у вашей двери.

7. Звонки в дверь и домофон в неподобающее время

Если ваш домофон начали прозванивать в час ночи, а в три часа утра уже будит звонок в дверь, но в глазок никого не видно, то это не просто хулиганство. Это уже либо полноценная слежка, либо буллинг, то есть травля. Одно от другого, впрочем, мало отличается. В этом случае надо сразу обращаться в полицию или же попытаться поменять место жительства, если это вообще возможно.

Звонок в дверь в три часа ночи — это очень страшно. Это уже финальная фаза слежки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgeniykleymenov