Не покупайте квартиру, пока не узнаете, какой этаж подарит здоровье, а какой — проклят на болезни

Дома мы проводим почти всё то время, которое не проводим на работе. Даже если вы приходите в квартиру только для того, чтобы поспать, вы всё равно находитесь в жилище 56 часов в неделю. Поэтому правильный выбор места жительства так важен. Оказалось, что этажность может напрямую влиять на наше здоровье — и психическое, и физическое. Рассказываем, какие этажи лучшие для жизни и кому в теории подойдут все остальные.

Первые этажи

На нижних этажах мы страдаем от выхлопных газов, шума и любопытства соседей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MilanMarkovic78

Первый и второй этажи не являются лучшим выбором. Квартиру на первом или втором трудно продать, так как идеально слышны все звуки со двора, а если за вами установлена слежка, то это одно из самых опасных расположений. Тем не менее у нижних этажей есть ряд неочевидных плюсов, которые уравновешивают очевидные минусы. Лучше всего нижние этажи подходят семьям с детьми, пожилым и людям с инвалидностью.

Плюсы нижних этажей

У нижних этажей есть преимущество: это безопасность. Отсюда легче бежать в случае пожара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LookStudio

Во-первых, на нижние этажи проще подняться. Не надо пользоваться лифтом или с одышкой подниматься по пяти лестничным пролётам: квартира расположена близко от входа. Это снижает нагрузку на суставы, что важно и для пожилых, и для людей с инвалидностью. Второй плюс — это безопасность. Если за вами не установлена слежка, то первый и второй этажи — самые лучшие, потому что при чрезвычайной ситуации, например пожаре, с первого этажа можно быстро ретироваться.

Минусы нижних этажей

Минусов у первого и второго этажей тоже предостаточно. Первый из них — загрязнённость воздуха. Именно до нижних этажей долетают вся пыль, грязь и выхлопные газы, способные навредить нашим лёгким так же, как и озоновому слою Земли. Поэтому на первом этаже желательно использовать очиститель воздуха. Потом в квартирах на нижних этажах часто бывают проблемы с вентиляцией, поэтому там заводится плесень. А самый главный минус — это звуки с улицы, которые всегда слышно. Шумовое давление на нижних этажах настолько сильное, что может даже медленно лишить вас слуха. Не забываем и о том, что нижние этажи получают меньше света, а значит, ваш организм получает меньше витамина D. Один этот факт является фактором риска для такого заболевания, как депрессия, а соседние дома, машины и поток людей, которые вы видите из окна, увеличивают уровень стресса.

Средние этажи

Средние этажи с третьего по седьмой — идеал для жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Самый лучший выбор — это средние этажи, с 3-го по 7-й. Такое мнение разделяют и врачи, и девелоперы, и обычные люди, которые покупают квартиры. Для психического здоровья они точно лучшие: вам не грозит фобия высоты, вы не сходите с ума от незаметной без специальных приборов вибрации здания, там достаточно адекватное магнитное поле даже в случае вспышек на Солнце. Средние этажи подходят для всех, кому нетрудно подняться по лестнице в случае, если заклинит лифт. Расскажем подробнее о плюсах и минусах.

Плюсы средних этажей

У средних этажей масса плюсов: идеальная инсоляция, относительно чистый воздух, приватность... Фото © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Средние этажи — «золотая середина». Во-первых, они комфортны с психологической точки зрения. Здесь меньше шума, больше приватности, с улицы люди к вам не заглянут (за редким исключением), сюда не доберутся домушники — и всё это без акрофобии (страх высоты). Выхлопных газов и пыли на таких этажах тоже становится меньше, а плесени там вовсе нет. К тому же именно с 3-го по 7-й этаж учёные наблюдают идеально комфортный уровень инсоляции: тут светло, но не слишком жарко, как на верхних этажах. При магнитных бурях вам будет гораздо лучше, чем жителям 10-го или 12-го этажа, так как колебания магнитного поля внизу стабилизируются гравитацией.

Минусы средних этажей

Несколько минусов у квартир с 3-го по 7-й этаж всё же найдутся. Например, если вы — пенсионер или человек с инвалидностью, то при поломке лифта добраться до квартиры будет сложно. Кроме того, виды из окна хуже, чем на высоте, хотя, безусловно, лучше, чем на нижних этажах. А если дом расположен у автострады, то вы будете страдать и от пыли, и от шума, но не так сильно, как жители нижних уровней.

Верхние этажи

Верхние этажи подходят только для самых здоровых из нас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Верхние этажи полюбились молодым богачам с тех пор, как человечество научилось строить небоскрёбы. Они позволяют нам почувствовать беспредельную свободу и представить себя птицами высокого полёта. Но именно это расположение квартиры будет самым противоречивым и даже опасным для здоровья. Верхние этажи подходят самым здоровым и смелым из нас.

Плюсы верхних этажей

Впечатляющие виды из окна — один из плюсов верхних этажей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko

Впечатляющий вид из окна — безусловный плюс «высотки». Приватность и отсутствие городского шума — ещё одно сильное преимущество. Также существует мнение, что воздух на таких этажах чище, потому что выхлопные газы попросту туда не долетают. Это функционирует примерно как система вентиляции московского музея ГЭС-2: на высоте 70 метров ГЭС забирает чистый воздух и затягивает его внутрь, чтобы создать комфортную среду для посетителей. Однако не всё так просто: на большой высоте вас могут посетить выхлопы от заводов и теплостанций. Более того, сам воздух там совсем другой, но об этом — в минусах.

Минусы верхних этажей

Казалось бы, минусов нет, но это не так. Они просто не слишком очевидные. На верхних этажах трудно жить людям с акрофобией или повышенной тревожностью (хотя тут можно поспорить). Кроме того, отсутствие городского шума компенсируется другим «приколом»: чем выше вы живёте, тем больше в квартире ощущаются вибрации самого здания. Эти вибрации незаметны ни глазу, ни слуху, но наше тело их прекрасно чувствует и думает, что вы всё ещё живёте в пещере — и пещеру эту скоро завалит. В отдельных случаях от таких вибраций может даже трястись глазное яблоко или зрачок: не удивляйтесь, если начнёте видеть призраков. Потом давление на «обычных» этажах и давление на верхних сильно отличается. Если у вас есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, верхние этажи будут «подкидывать» опасную для жизни нагрузку. А ещё воздух на большой высоте суше и по составу не такой, как тот, которым мы, как жители равнин, привыкли дышать. Наличие промышленных выхлопов тоже никто не отменял. Наконец, электромагнитные излучения на высоте влияют на организм сильнее, а если наступит магнитная буря, то пиши пропало.