Хижина у моря. У кого из иноагентов, известных беглецов и других отрёкшихся от России самая дорогая недвижимость за рубежом Многие беглецы живут за границей в роскоши, деньги на которую заработали в России. Теперь они критикуют страну, забыв, что она им дала. Life.ru выяснил, сколько может стоить их недвижимость. 1 февраля, 21:15 Кристина Орбакайте, Аркадий Волож, Анна Нетребко. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Lutsyk, © ТАСС / Сергей Карпухин, Михаил Метцель, Сергей Фадеичев

Дочь Касьянова*: вилла между Ниццей и Монако за 3,1 млрд рублей

Лучше всех устроилась наследница бывшего премьер-министра РФ, ныне знатного русофоба Михаила Касьянова*. Сам экс-чиновник переживает тяжёлые времена и ютится где-то в Латвии.

Но его дочь, Наталья, удачно вышла замуж за отпрыска миллиардера Тимофея Клиновского — одного из крупнейших латифундистов Рублёвки, разбогатевшего на акциях компании «Вимм-Билль-Дан». Свои политические воззрения Наталья Клиновская не афиширует, но лайкает экстремистские посты за Навального** и ФБК **, а сразу после начала СВО покинула Россию.

Life.ru выяснил, где сейчас девушка. Она осела в поместье семьи мужа в курортном городе Сен-Жан-Кап-Ферра на берегу Средиземного моря между Ниццей и Монако. Площадь участка — почти гектар, размер дома — около тысячи «квадратов». Цена такой недвижимости может достигать 30 млн евро. Управляет всем фирма SCI Carpe Diem 2007, подконтрольная супругу и тёще.





Давид Ян: «умный» дом с продвинутым ИИ в Сан-Франциско за 2,9 млрд рублей

Основанная в России IT-корпорация ABBYY стала американской после начала СВО. Ранее она оказывала услуги по цифровой обработке документов различным органам власти, Федеральной налоговой службе, однако теперь работает с ВСУ. Её создатель, выпускник МФТИ Давид Ян, действует последовательно.

Он назвал нашу страну токсичной, перевёз бизнес в Сан-Франциско, уволил всех сотрудников-россиян, донатит Украине, восторгается Монеточкой* и Моргенштерном*.

Давид Ян поселился в Кремниевой долине, где отгрохал себе экстраординарный даже по меркам айтишников «умный» дом. Буквально всем внутри управляет продвинутый искусственный интеллект «Морфей», снабжённый электронными нейромедиаторами, умеющий скучать и злиться. Точь-в-точь как «Лариса» из сериала «Два холма».

Кругом камеры высокого разрешения, навороченные микрофоны и датчики, движущиеся стены. Оценить такой эксклюзив сложно. Судя по всему, его цена — около $30 млн.





Пугачёва и Галкин*: жильё в Майами-Бич, Лимассоле и Кесарии на 2,1 млрд рублей

Что наговорили и как мечутся по миру Пугачёва – Галкин*, знают в России все. Если суммировать стоимость всей зарубежной недвижимости их большой семьи, выйдет свыше $21 млн.

Кристина Орбакайте с мужем владеют пентхаусом за $5 млн на берегу Атлантического океана в «Маджестик Тауэре» — роскошном 22-этажном небоскрёбе в Майами-Бич. Изначально этот актив покупала Алла Пугачёва.

Брату Максима Галкина*, Дмитрию, принадлежит вилла за $6 млн в Кесарии — это израильский аналог нашей Рублёвки. Возможно, данную жилплощадь покупал ещё генерал Александр Галкин, ныне покойный отец братьев.

Сами Пугачёва и Галкин* купили панорамный, с обзором 360 градусов, дюплекс в 37-этажной башне One у первой линии моря в Лимассоле. Все жильцы этого ЖК имеют право в любое время посещать фитнес-зал, бассейн и термы. Ценник — около 10 млн евро. Жаль только, Пугачёвой не подошёл климат Кипра.









Аркадий Волож: особняки в Лондоне, Амстердаме и Тель-Авиве на 1,5 млрд рублей

Уже почти год свободен от евросанкций Аркадий Волож. Раньше он был № 101 российского рейтинга Forbes. Когда Крым вернулся в Россию, миллиардер переехал в Тель-Авив. Когда началась спецоперация, он стал называть себя Kazakhstan-born, Israeli tech entrepreneur Arkady Volozh. У него зарубежной недвижимости почти на $15 млн.

Осенью 2022 года Аркадий Волож купил дом в Амстердаме у Вондельпарка за 3,4 млн евро. Речь об историческом особняке постройки конца XIX века. Внутри сделаны перепланировка и роскошный ремонт.

Одна из дочек Воложа с середины десятых годов пользуется краснокирпичным таунхаусом в Хампстеде — одном из самых дорогих и зелёных районов Лондона. На местном риелторском сайте есть карточка этого дома с фотографиями интерьеров. Внутри полно антиквариата и картин. Стоимость актива — около 5 млн фунтов стерлингов.

Как выглядит и сколько стоит недвижимость Воложа в Тель-Авиве, неизвестно. По некоторым данным, у него особняк в престижном районе. Аналогичные стоят $2–5 млн.







Анна Нетребко: недвижимость в Вене и на Манхэттене общей ценой 0,6 млрд рублей

Поначалу оперная дива Анна Нетребко пыталась усидеть на двух стульях. Но в итоге публично покаялась перед Западом за свои патриотические высказывания и отреклась от России, отменив все концерты в нашей стране.

В настоящий момент она уже дошла до того, что выписывает себя из русских и называет российских почитателей «долбоящерами». Впрочем, ей есть что терять. Её зарубежная недвижимость потянет на $6,1 млн.

Ещё в далёких нулевых певица получила австрийское гражданство и обосновалась в Вене. У неё там большой дом стоимостью около 2,5 млн евро с огромной кухней и интерьером в пёстром эклектичном стиле.

В начале десятых она с мужем приобрела просторные апартаменты с уникальным стеклянным балконом на 32-м этаже высотки на Манхэттене. Рядом Центральный парк и набережная Гудзона. Сейчас рыночная цена такого жилья составляет $3,8 млн.





*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. **Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Пётр Егоров