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5 февраля, 13:30

Кроссворд: Разгадать все 10 слов по фильмам СССР не сможет даже Шурик, а вы попробуете?

Каждый из нас хотя бы раз слышал названия фильмов СССР, однако далеко не все заглядывали дальше названий… Сегодня придётся доказать звание истинного профессионала!

Советские фильмы с их уникальными сценами, незабываемыми героями и колкими фразами стали частью нашей культурной ДНК! От легендарных комедий, которые цитируют до сих пор, до глубоких драм, заставляющих задуматься, — эти картины не стареют, а лишь обрастают новыми поклонниками. Культовые истории учат, вдохновляют и объединяют поколения, доказывая, что настоящие ценности и эмоции не имеют срока годности. Так что приготовьтесь напрячь память и попробовать не только вспомнить названия или актёров, но и погрузиться в детали!

Если с этим кроссвордом вы справились без особого напряжения, то мы приготовили более сложное испытание: нужно отгадать фильмы СССР по кадру с автомобилем. 6/6 наберёт только советский гонщик! В прошлом веке были не только комедии про аферистов, драмы про солдат и фэнтези про инопланетян, но и экранизации былин про отважных русских молодцев. Эти шесть советских актёров, сыгравшие богатырей, до сих пор вызывают восхищение.

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Коллаж © Life.ru / Кадр из фильма «Пёс Барбос и необычный кросс», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков, Степан Олейник / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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