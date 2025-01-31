6 советских актёров, которые стали идеальными былинными богатырями в кино СССР

В советском кино образ богатыря — это не просто роль, а настоящий вызов для актёра. Сильный, отважный, справедливый, да ещё и статный, чтобы зритель поверил с первого взгляда! Сегодня, в эпоху компьютерных спецэффектов, можно создать героя из любого артиста. Но в советское время важны были настоящая фактура, мощная харизма и природная сила. Мы собрали шестерых актёров, которым удалось перевоплотиться в легендарных богатырей так, что их образы до сих пор остаются эталонными.

Борис Андреев — лучший Илья Муромец в истории

Борис Андреев — самый убедительный Илья Муромец. Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Фильм «Илья Муромец» (1956) стал настоящим событием. Это первая советская широкоформатная кинолента, и главная роль в ней досталась Борису Андрееву. Его мощная фигура, выразительное лицо и сильный голос сделали образ былинного героя живым и убедительным. Интересный факт: во время съёмок в Крыму Андреев показал настоящую богатырскую силу. Один из милиционеров, охранявших площадку, решил проверить его «на прочность» и предложил побороться. Итог? Милиционер оказался в море. Правда, наутро в газете появилась статья, где артиста раскритиковали за излишнюю самоуверенность.

Георгий Дёмин — Добрыня Никитич, который мог бы быть Ильёй

Георгий Дёмин: лучший Добрыня Никитич или нет? Фото © Кадр из фильма «Илья Муромец», режиссёры Александр Птушко, Анатолий Петрицкий, сценарист Михаил Кочнев / kino-teatr

В том же фильме «Илья Муромец» зрители увидели ещё одного богатыря — Добрыню Никитича, которого сыграл Георгий Дёмин. Ему на тот момент был 51 год, и актёр идеально вписался в образ мудрого и рассудительного героя. Хотя в его фильмографии всего несколько ролей, его Добрыня остался в памяти зрителей как один из самых ярких экранных богатырей.

Сергей Столяров — сказочный Алёша Попович

Сергей Столяров в роли Алёши Поповича — идеал богатыря? Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Если бы существовал титул «главного героя сказок» советского кино, он точно достался бы Сергею Столярову. В «Илье Муромце» он сыграл младшего из богатырской троицы — Алёшу Поповича. Природное обаяние и благородные черты лица Сергея сделали образ не просто убедительным, а по-настоящему волшебным. Столяров был уже знаком зрителям по ролям в фильмах «Руслан и Людмила», «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный» и «Садко». Он словно был рождён для подобных ролей, а его внешность идеально подходила для сказочных персонажей.

Валерий Козинец — Руслан, которого могли сыграть другие

Валерий Козинец — Руслан, который мог быть другим? Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Фильм «Руслан и Людмила» (1972) сначала должен был получить другого главного героя. На роль претендовал Олег Видов, но съёмки затянулись, и в итоге Русланом стал Валерий Козинец. Это был настоящий шанс для молодого актёра. Его физическая форма, выразительная мимика и глубокий взгляд сделали Руслана мужественным и одновременно романтичным. Хотя дальнейшая карьера Козинца сложилась не так ярко, его роль в этом фильме до сих пор вспоминают с теплотой.

Вячеслав Воскресенский — забытый герой Финист – Ясный сокол

Вячеслав Воскресенский — незаслуженно забытый Финист из сказок СССР. Фото © kino-teatr, © kino-teatr

В 1975 году на экраны вышел фильм «Финист – Ясный сокол», а роль главного героя исполнил 27-летний Вячеслав Воскресенский. Это была его дебютная роль, и актёр сыграл её так, что моментально стал популярным. К сожалению, кинематографическая судьба Воскресенского сложилась иначе: после успеха фильма его карьера резко пошла на спад. Однако образ Финиста остался в памяти зрителей как один из самых ярких.

Дмитрий Золотухин — могучий Василий Буслаев

Дмитрий Золотухин — мощный Василий Буслаев или спорный выбор? Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Фильм «Василий Буслаев» (1982) стал ещё одной попыткой советского кино показать силу и мощь народных героев. Дмитрий Золотухин, которому тогда было всего 24 года, идеально подошёл для роли. Его фактура, взгляд и пластика создали образ, который можно назвать эталонным. Позже Золотухин попробовал себя в качестве режиссёра и сценариста, но его Василий Буслаев остался одной из самых заметных ролей.