Netflix озвучил дату выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Стала известна дата выхода третьего сезона южнокорейсого сериала «Игра в кальмара». Фанаты смогут увидеть новую часть уже 27 июня 2025 года. Она должна стать финальной, сообщили на официальной странице Netflix в соцсети Х.

«Ничто не сможет подготовить вас к финальному сезону «Игры в кальмаров». Премьера третьего сезона состоится 27 июня», — говорится в сообщении.

Что скрывают создатели «Игры в кальмара»? Все тайны второго сезона и его продолжения

Что скрывают создатели «Игры в кальмара»? Все тайны второго сезона и его продолжения

Ранее Life.ru делился фанатскими теориями на финал второго сезона «Игры в кальмара». Учитывая, что некоторые сюжетные повороты первого сезона многие угадали сразу же, например, связь игрока номер один с создателями игр, можно предположить, что какие-то из версий действительно подтвердит последняя часть нашумевшей приключенческой антиутопии о жизни в условиях современного капитализма.