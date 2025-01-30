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30 января, 15:55

Netflix озвучил дату выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Netflix: «Игра в кальмара 3» выйдет 27 июня 2025 года

Актёр Ли Джон-джэ. Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр и сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Актёр Ли Джон-джэ. Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр и сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Стала известна дата выхода третьего сезона южнокорейсого сериала «Игра в кальмара». Фанаты смогут увидеть новую часть уже 27 июня 2025 года. Она должна стать финальной, сообщили на официальной странице Netflix в соцсети Х.

Постер третьего сезона. Фото © © Х / Netflix

Постер третьего сезона. Фото © © Х / Netflix

«Ничто не сможет подготовить вас к финальному сезону «Игры в кальмаров». Премьера третьего сезона состоится 27 июня», — говорится в сообщении.

Что скрывают создатели «Игры в кальмара»? Все тайны второго сезона и его продолжения
Что скрывают создатели «Игры в кальмара»? Все тайны второго сезона и его продолжения

Ранее Life.ru делился фанатскими теориями на финал второго сезона «Игры в кальмара». Учитывая, что некоторые сюжетные повороты первого сезона многие угадали сразу же, например, связь игрока номер один с создателями игр, можно предположить, что какие-то из версий действительно подтвердит последняя часть нашумевшей приключенческой антиутопии о жизни в условиях современного капитализма.

Алена Пенчугина
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