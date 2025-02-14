Сретение Господне 2025: Какого числа отмечают церковный праздник и что нельзя делать в этот день Сретение Господне — важный православный праздник, его отмечают в феврале. На какое число в 2025 году приходится Сретение, какие традиции у праздника, что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает Life.ru 14 февраля, 04:00 Главный христианский праздник февраля 2025 года: когда отмечают Сретение Господне. Обложка © azbyka.ru

Сретение Господне — день, когда зима встречается с весной. Такое поэтичное название ему дал русский народ. У этого праздника глубокие христианские корни. Они связаны с первыми днями жизни Иисуса Христа. Этот церковный праздник также посвящён Святому Семейству и праведнику Симеону Богоприимцу, одному из семидесяти переводчиков Священного Писания. Кто все эти люди и почему о них надо знать? И вообще, какого числа Сретение Господне 2025? Рассказываем в материале.

Какого числа Сретение Господне в 2025 году

Сретение Господне 2025 — фиксированный праздник, он пройдёт в тот же день, что и в 2024 году. Фото © Wikipedia

В 2025 году Сретение Господне отмечают в субботу, 15 февраля, по григорианскому светскому календарю. В юлианском, православном, календаре эта дата соответствует числу 2 февраля. Именно второго и отмечается Сретение. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и другие православные церкви, а также ныне существующие старообрядцы празднуют его именно 15 февраля. Исключений два. Это поместные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю, так как тот совпадает с григорианским до 2800 года, и Армянская апостольская церковь, она празднует Сретение 14 февраля по григорианскому календарю.

Что за праздник Сретение Господне

Сретение Господне — церковный праздник, посвящённый фактам из биографии Иисуса. Фото © azbyka.ru

Сретение Господне — это праздник, который отмечают все христиане в честь внесения младенца Иисуса во храм. На сороковой день после рождения младенца Христа принесли в Иерусалимский храм. Там Святое Семейство встретил праведник Симеон Богоносец. Он был одним из семидесяти переводчиков, которых царь Египта Птолемей II нанял, чтобы перевести Библию на греческий язык. В процессе перевода Симеон заметил пророчество: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Книжник подумал, что в книге пророка Исайи ошибка, решил её исправить, но ангел остановил его руку. Затем был убит Захария, отец Иоанна Крестителя, и Симеон стал священником храма вместо него.

Когда Святое Семейство добралось до храма, чтобы по иудейскому обряду принести жертву за новорождённого, Симеон сразу понял, кто это. Он взял младенца Иисуса на руки и произнёс благословения, от которых произошла потом песнь «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко». Потом он обратился к Марии, сказав ей пророчество об умягчении злых сердец. Получилось так, что главный смысл Сретения Господня — встреча человечества с Богом в тот момент, когда праведный старик Симеон встретился с младенцем Иисусом Христом. По христианской традиции считается, что Симеон умер вскоре после всех событий праздника.

История праздника Сретение Господне

Сретение Господне отмечалось ещё древними христианами. Фото © Wikipedia / Дуччо ди Буонинсенья

Праздник Сретение Господне — один из самых ранних христианских памятных дней. Об этом свидетельствует хотя бы то, что его отмечают как православные, так и католики. В православной традиции он принадлежит к числу двунадесятых праздников. Помимо него к списку принадлежат Рождество Христово, Крещение, Рождество Богородицы и несколько других. Это самые важные после Пасхи праздники для Православной церкви.

Сретение Господне начали отмечать ещё в церкви Иерусалима в IV веке нашей эры. Сначала оно не считалось отдельным праздником, а завершало период сорока дней после Богоявления. После Халкидонского церковного собора 451 года Сретение Господне провозгласили отдельным праздником, и оно стало таковым в Римской и Константинопольской церквях задолго до того, как те поссорились. А при императоре Юстиниане, лучшем правителе Византии, Сретение стали отмечать в числе Господских праздников, то есть относящихся непосредственно к Иисусу Христу. Впоследствии в русской традиции праздник перешёл в раздел Богородичных. Сретение Господне 2025 тоже принадлежит к этому разделу.

В русской традиции сложилось так, что Сретение стало днём, когда зима встречается с весной. Это праздник, когда сменяются времена года и природа с нетерпением ждёт своего обновления. С таким же нетерпением смены сезонов ждут и крестьяне, чья жизнь зависит от природы. Но в христианстве смысл этого праздника — встреча Ветхого Завета с Новым.

Церковная служба на Сретение Господне

Торжественная служба на Сретение Господне проходит по особым канонам. Фото © Life.ru.

За полторы тысячи лет в православии сложились определённые каноны праздничной службы на Сретение Господне. В русской православной традиции она происходит по канонам Богородичных праздников. Богослужение на Сретение состоит из Божественной литургии и всенощного бдения. Литургию читают с 6 утра, а всенощное начинается где-то в пять вечера. За день до Сретения читают малую вечерню и великую вечерню.

На малом входе литургии произносится входный стих, после него можно петь тропарь и кондак на Сретение. После всенощного бдения читают особый отпуст праздника. Во время всенощного бдения священнослужители читают особые части из Священного Писания, которые называются паремии. Их три, первая посвящена избранию еврейских первенцев для служения Богу, вторая — о видении пророка Исайи, который предсказывал приход Мессии, третья — о том, как пророк Исайя увидел Египет и понял, что это та страна, куда придёт новорождённый Господь. Все эти пророчества исполнились.

В праздновании Сретения 15 февраля есть особый момент благословения хлебов. На нём, как и в конце утрени, принято петь тропарь. А каноном праздника стало произведение преподобного Космы Маиумского «Сушу глубородительную землю». Косма стал епископом Маиума в 743 году, а в 776 году, после долгой и праведной жизни, умер. Его день памяти отмечают 25 октября.

Приводим тропарь и кондак праздника, чтобы вы точно знали, что от вас требуется на службе по случаю Сретения Господня.

Тропарь (глас 1)

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме: Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Кондак (глас 1)

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже; но умири во бранех жительство, едине Человеколюбче.

Традиции и приметы на Сретение Господне

На Сретение есть множество погодных и денежных примет. Фото © Life.ru.

Сретение Господне было невероятно важным праздником не только для древних христиан, которые жили в относительно мягких погодных условиях, но и для русских православных христиан, которые сталкивались с суровыми зимами. И если для них праздник означал воссоединение человека с Богом в определённый момент из биографии Иисуса Христа, то для нас это был ещё и праздник встречи зимы с весной. В связи с этим у русского народа появилось на Сретение множество традиций и примет.

С праздником Сретения связана традиция для привлечения богатства. В деревнях вокруг сретенских свечей раскладывали монетки, чтобы приманить в семью достаток. Эти свечи в принципе были незаменимой вещью в доме: охраняли жилища от пожара, а человека — от болезней.

В первую очередь с праздником Сретения Господня связано множество погодных примет. Если на Сретение будет тепло, то весна начнётся скоро, но если холодно — март будет холодным. Снег на Сретение — к дождливой весне. Тихое Сретение — урожай гречихи, пшеницы и льна. Но есть и денежные приметы: терять деньги в этот день — к богатству.

Что можно и что нельзя делать на Сретение Господне

На Сретение нельзя купаться и ссориться, зато можно ходить в храм и устраивать народные гулянья. Фото © Life.ru.

Как и на любой православный праздник, на Сретение Господне существует канон на запретные и разрешённые действия. На каждый праздник они разные, хотя могут и пересекаться. И в принципе в праздник нужно вести себя как наипримернейший христианин. Рассказываем, что можно делать на Сретение: Ходить в церковь на торжественную службу.

Принести домой из храма особые свечи — громницы.

Обойти соседей с иконой Сретения Господня.

Устроить молодёжное гулянье.

Организовать праздничное застолье для родственников и друзей семьи.

В то же время есть вещи, которые на Сретение Господне лучше не делать. Иначе рискуете навлечь на себя беду. Рассказываем, какие действия подпадают под запрет на этот праздник: Нельзя унывать, желать ближним зла, ругаться и ссориться.

Нельзя купаться и носить воду, а также рубить дрова.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом.

Нельзя напиваться алкогольными напитками.

Не стоит отправляться в путешествие.

Теперь вы знаете о празднике Сретения Господня гораздо больше. Не забудьте о том, что в октябре будет день памяти праведного Симеона Богоносца. Да и сам праздник связан с тем, что именно благодаря этому святому все узнали о том, что Иисус — Мессия. Пройдите тест Life.ru о том, на кого из богатырей похож ваш спутник.

Авторы Любовь Свободная