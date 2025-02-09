Судьба Девы Марии, от которой вы будете плакать: Как Богородица пережила смерть сына

Мария — это мама Иисуса Христа, Богородица, а Иосиф — его земной «приёмный» отец. Христос был непорочно зачат, когда с небес к невинной девушке явился Святой Дух. Иосиф сперва ничего не понял, подумал, что это прелюбодеяние, и решил развестись с Марией, но потом ему в видении явились ангелы и пояснили ситуацию. За несколько лет до Непорочного зачатия случилось Благовещение: к Марии явился ангел, что предупредил о рождении сына без участия мужа. Но что произошло потом? Рассказываем.

Что было с Девой Марией при жизни Иисуса Христа

Дева Мария, мама Иисуса Христа, сопровождала его в странствиях и была с ним до последнего дня. Фото © Wikipedia / Fra Angelico

В Библии Иосиф последний раз появляется, когда Святое семейство посещает храм. Иисусу в этой части 12 лет, ему остался год до еврейского совершеннолетия, то есть бар-мицвы. Больше Обручник нигде не упоминается. Это позволяет предположить, что Иосиф скончался вскоре после того, как его приёмный сын Иисус достиг совершеннолетия и смог сам обеспечивать семью плотницким трудом. Всё это время с ним была Дева Мария. Когда в возрасте 30 лет Христос принял крещение от своего троюродного брата Иоанна Крестителя, Богоматерь, скорее всего, была с ним. Мама пророка также сопровождала его в странствиях.

И да, именно ей пришлось наблюдать за казнью своего сына. Трудно представить те душевные страдания, которые Марии пришлось пережить. В изобразительном искусстве одним из самых популярных сюжетов стала «Пьета» — изображение Девы Марии, держащей на руках безжизненное тело сына. Христос, уже умирая на кресте, поручил апостолу Иоанну забрать маму к себе и заботиться о ней так, будто женщина была его собственной матерью. Именно это Иоанн и сделал.

Богородица после смерти Иисуса Христа: как пережила утрату

После Вознесения Христа Мария не пропала: о ней было кому позаботиться. Фото © Wikipedia

После смерти, чудесного воскрешения и Вознесения Иисуса Христа Мария осталась с его учениками, с двенадцатью апостолами, четверо из которых стали потом евангелистами. Они были вместе в течение Пятидесятницы, когда на всех ранних христиан сошёл Святой Дух и разрешил им проповедовать учение пророка. Потом апостолы распределили между собой сферы влияния: Иоанн с Марией отправились нести учение Иисуса в торговый мегаполис Эфес в Малой Азии.

Почему апостолам и родственникам Христа пришлось бежать из Иерусалима

Почему апостолам и всем родственникам Христа пришлось бежать из Иерусалима? Дело в том, что христианство считалось иудейскими религиозными элитами опасной ересью. Они бы не упустили шанса уничтожить не только пророка, но и всех его последователей. Кроме того, Иосиф Флавий любезно сообщает нам, что как раз в это время семитское население Израиля точило ножи на Римскую империю: предстояло тяжёлое вооружённое восстание. В итоге оно закончилось Иудейскими войнами и тотальным поражениям израильтян, но последователей Христа нужно было уберечь, чтобы росток новой правильной веры не затоптали в исторической мясорубке. Иоанн и Мария благополучно добрались до Эфеса, где Непорочная Дева жила вплоть до своей смерти и Вознесения.

А что было после смерти самой Девы Марии

После земной смерти Дева Мария вознеслась на небо. Прямо как и её сын. Фото © Wikipedia / Франческо Боттичини

После Вознесения Иисуса Мария прожила ещё 12 лет. Когда она умерла, её, как и сына, вознесли на небо душой и телом. В апокрифе Псевдо-Иеронима указано, что Дева Мария могла вознестись лишь душой, а само её тело стало нетленно, но на то они и апокрифы, чтобы подвергать сведения в них сомнению. Впрочем, именно они являются источниками информации об Успении Богородицы, а главный апокриф по теме написал Псевдо-Иоанн Богослов. Существует несколько версий о том, где могла вознестись Мария.

Первая версия — это Эфес, ведь именно там они жили с апостолом Иоанном. Предполагаемый дом Марии рядом с городом был найден археологами после видений немецкой монахини Анны Катерины Эммерих. Это добротный каменный дом в стиле той эпохи, расположенный на холме в лесу, что защищало бы последнюю оставшуюся в живых часть Святого семейства от недоброжелателей.

Кроме того, есть вторая версия, в которой Богородица была похоронена в Иерусалиме, в Гефсиманском саду. Именно там стоит её гробница, где три дня лежало тело, пока Бог-сын, Бог-отец и Святой Дух не забрали девушку на небо. Есть и другие версии: христиане Ирака верят, что могила Марии находится близ города Эрбиль, а представители несторианства называют гору Мар в Туркменистане.