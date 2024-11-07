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7 ноября, 10:52

Учёные доказали реальную возможность одного из чудес Христа

Исследователей заинтересовала легенда о том, как Иисус накормил тысячи голодных рыбой, хотя у людей с собой было жалкое количество еды. Они отправились к предполагаемому месту событий и обнаружили там очень любопытное явление.

Учёные нашли научное объяснение одному из чудес Христа. Фото: © Wikipedia

Учёные нашли научное объяснение одному из чудес Христа. Фото: © Wikipedia

Библейская история о чуде насыщения тысячи людей вполне может оказаться реальной, заявили израильские учёные. Как сообщает издание Water Resources Research, недавно они исследовали воды Тивериадского озера на северо-востоке Израиля. Оно также называется озером Кинерет, а в Евангелии упоминается в том числе как Галилейское море. Именно у его берегов разворачивается сюжет легенды о пяти хлебах и двух рыбах.

Отметим, что «показания» о количестве хлебов и рыб в священных текстах разнятся, но в целом описано, как тысячи людей долго шли за Иисусом Христом целыми семьями, а на берегу «моря» возник вопрос о том, как их накормить. По легенде, Спаситель передавал людям куски хлеба и рыбу, хотя у него в руках был маленький запас и того, и другого. Насчёт хлеба, видимо, предстоит отдельное научное разбирательство, но по поводу рыбы появилось интересное соображение.

По опубликованным данным, учёные измеряли температуру и уровень кислорода на разных глубинах озера Кинерет, а также фиксировали скорость и направление ветра над ним. Выяснилось, что в целом в озере наблюдается естественное разделение более холодных и бедных кислородом нижних слоев и комфортных верхних, но иногда сильный ветер вызывает перемешивание вод, и оно может оказаться губительным для рыбы. Из глубин поднимаются неподходящие для жизни воды, и из-за этого всё пространство озера оказывается малопригодным для обитания.

В результате начинается массовый мор рыбы. Она всплывает на поверхность, и её легко прибивает к берегу. Отмечается, что этой ситуацией пользуются рыбаки. По мнению исследователей, во время библейского эпизода о насыщении тысяч людей могло произойти то же самое: Христос мог протягивать людям рыбу, которую легко доставал из воды у самого берега.

В Израиле нашли дом, по всем признакам похожий на жилище Иисуса Христа
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Александр Бочаров
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