Учёные доказали реальную возможность одного из чудес Христа

Библейская история о чуде насыщения тысячи людей вполне может оказаться реальной, заявили израильские учёные. Как сообщает издание Water Resources Research, недавно они исследовали воды Тивериадского озера на северо-востоке Израиля. Оно также называется озером Кинерет, а в Евангелии упоминается в том числе как Галилейское море. Именно у его берегов разворачивается сюжет легенды о пяти хлебах и двух рыбах.

Отметим, что «показания» о количестве хлебов и рыб в священных текстах разнятся, но в целом описано, как тысячи людей долго шли за Иисусом Христом целыми семьями, а на берегу «моря» возник вопрос о том, как их накормить. По легенде, Спаситель передавал людям куски хлеба и рыбу, хотя у него в руках был маленький запас и того, и другого. Насчёт хлеба, видимо, предстоит отдельное научное разбирательство, но по поводу рыбы появилось интересное соображение.

По опубликованным данным, учёные измеряли температуру и уровень кислорода на разных глубинах озера Кинерет, а также фиксировали скорость и направление ветра над ним. Выяснилось, что в целом в озере наблюдается естественное разделение более холодных и бедных кислородом нижних слоев и комфортных верхних, но иногда сильный ветер вызывает перемешивание вод, и оно может оказаться губительным для рыбы. Из глубин поднимаются неподходящие для жизни воды, и из-за этого всё пространство озера оказывается малопригодным для обитания.