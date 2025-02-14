Елена Степаненко закрыла своё юрлицо в России после распада дуэта с Петросяном
Mash: Бывшая супруга Петросяна Степаненко закрыла юрлицо в России
Заслуженная артистка России Елена Степаненко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заслуженная артистка России и бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна закрыла юридическое лицо в России после того, как их с экс-мужем дуэт прекратил своё существование. Об этом сообщает Mash.
В феврале артистка подала заявление в налоговую, чтобы её юрлицо, через которое проходили доходы от выступлений и организовывались концерты, закрыли. У неё также было шоу на телеканале «Россия», которое прекратило выходить в эфир с 2020 года из-за низких рейтингов, а на сцену Степаненко не выходит с 2021-го.
Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян были в браке более 30 лет и развелись в 2018 году. На раздел имущества ушло порядка двух лет. После развода юморист взял в жёны молодую помощницу Татьяну Брухунову. В марте 2020-го у них родился сын Ваган, а в марте 2024-го — дочь Матильда.