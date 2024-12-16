Лион Измайлов рассказал, как Петросян заставил Степаненко выйти на сцену

Юморист и писатель Лион Измайлов, который был близким другом семьи Петросяна и Степаненко, вспомнил, как Петросян просил его написать номер для жены. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека».

По словам Измайлова, о таланте Степаненко в сатирическом жанре могло бы и не узнать общество. Когда Елена вышла замуж за Евгения Вагановича, она планировала полностью посвятить себя домашним делам и оставить карьеру. Однако Петросян, увидев в ней артистический потенциал, настоял на том, чтобы она вышла на сцену.

«Когда она была замужем за Петросяном, ей не хотелось выступать. Она предпочитала заниматься домашними делами, готовить и строить дачу. Однако Петросян хотел, чтобы она работала, ведь у нее был талант. Он говорил мне: «Напиши для нее номер, чтобы она снова вышла на эстраду, иначе она совсем не хочет работать», — рассказал Измайлов.

Напомним, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. В декабре 2019 года юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая младше него на 44 года.