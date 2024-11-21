Татьяна Брухунова: секреты семейного счастья и воспитания детей

Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно она рассказала о своём подходе к поиску идеального партнера и воспитанию детей.

Телегид «Вокруг ТВ» со ссылкой на личный блог Татьяны пишет, что она ответила на вопрос поклонников о том, как найти «того самого». «Не ищите. Отпустите ситуацию. Живите в своё удовольствие. Любите и уважайте себя. И тогда тот самый обязательно найдётся», — советует она.

Брухунова и Петросян, несмотря на значительную разницу в возрасте — ей 35, а ему 78, — счастливы в браке и воспитывают двоих детей: Вагана и Матильду. Супруги познакомились на работе, когда Татьяна работала ассистенткой у Елены Степаненко. Их профессиональные отношения постепенно переросли в романтические. Сотрудница не только занималась рабочими вопросами Петросяна, но и заботилась о его здоровье.

Благодаря Татьяне Петросян стал более внимательным мужем и отцом. В прошлом, когда у него родилась первая дочь Викторина, его карьера была на первом месте, и семья не получила должного внимания. Теперь же Ваган и Матильда купаются в любви и заботе. У Евгения Вагановича и сына даже появилась особая традиция: по воскресеньям они вместе посещают храм.

Ваган, которому всего четыре года, активно участвует в уходе за младшей сестрой Матильдой. Татьяна делится, что мальчик проявляет невероятно добрые и трогательные чувства к сестре, помогая ей во всём, от купания до смены памперсов. Брухунова делится, что появление Матильды не сделало Вагана взрослым, но он проявляет к ней невероятную палитру самых светлых чувств.

Татьяна утверждает, что их сын всегда заботится о сестре, целуя её перед сном и интересуясь утром, проснулась ли она. Несмотря на то, что родители считают его сдержанным ребёнком, Ваган проявляет нежность и заботу, которые делают его отношения с Матильдой особенными.