Блогерша Наташа Гасанханова о встрече с Путиным: «Это как увидеть рок-звезду»

Известная российская блогерша Наташа Гасанханова поделилась своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, она призналась, что первая встреча с главой государства оставила её в растерянности.

Гасанханова отметила, что встречалась с Путиным не один раз, однако детали этих встреч остались за кадром. По её словам, в первую встречу она ощутила гордость и любовь к своей стране, сравнив это с эмоциями от встречи с рок-звездой. «Ты прям сходишь с ума, клянусь», — добавила блогерша.

Наташа Гасанханова известна как автор и ведущая YouTube-проекта «ДаДа — НетНет», где знаменитости откровенничают со знаменитостями. Недавно она переработала концепцию проекта и представила одноименный подкаст. Помимо этого Гасанханова имеет опыт в пиаре и диджитал-продвижении, что позволяет ей успешно совмещать разные профессиональные роли.

Следует отметить, что волнение при встрече с президентом — не редкость среди российских знаменитостей. В прошлом году во время праздничных мероприятий в Кремле певица Вика Цыганова потеряла сознание перед выходом Путина. Она должна была вручить детям подарки после новогоднего представления, но из-за сильного волнения и духоты, вызванной давкой в толпе, ей не удалось это сделать.

Для многих встреча с президентом — это важное событие, оставляющее яркие и незабываемые впечатления. Жители Дербента поделились своими эмоциями от общения с главой государства, отметив, что это было «невероятно». Напомним, что 28 июня 2023 года глава государства посетил город после ряда рабочих встреч, которые прошли в тот же день. Люди встретили президента с огромным энтузиазмом. Чтобы увидеть его лично, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи горожан.