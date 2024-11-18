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18 ноября, 09:37

Кремль заявил о готовности Путина к звонку Макрона

Песков: Париж пока не предлагал Москве устроить переговоры Путина и Макрона

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru, © TACC / EPA

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru, © TACC / EPA

Париж не сообщал Москве о планах устроить телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, однако российский лидер открыт для всех контактов. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких инициатив пока на этот счёт не было. Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остаётся открытым для всех контактов и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому, как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности разговора с Владимиром Путиным после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России. Французский лидер, однако, добавил, что для этого необходимо появиться «соответствующим условиям обстоятельствам». Видимо, на данный момент он таковых не наблюдает.

Владимир Озеров
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