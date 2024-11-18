Кремль заявил о готовности Путина к звонку Макрона

Париж не сообщал Москве о планах устроить телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, однако российский лидер открыт для всех контактов. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких инициатив пока на этот счёт не было. Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остаётся открытым для всех контактов и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому, как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать», — сказал пресс-секретарь главы государства.