Кремль заявил о готовности Путина к звонку Макрона
Песков: Париж пока не предлагал Москве устроить переговоры Путина и Макрона
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru, © TACC / EPA
Париж не сообщал Москве о планах устроить телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, однако российский лидер открыт для всех контактов. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никаких инициатив пока на этот счёт не было. Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остаётся открытым для всех контактов и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому, как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности разговора с Владимиром Путиным после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России. Французский лидер, однако, добавил, что для этого необходимо появиться «соответствующим условиям обстоятельствам». Видимо, на данный момент он таковых не наблюдает.