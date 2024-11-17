Макрон снова заикнулся о разговоре с Путиным
BFMTV: Макрон допускает разговор с Путиным, когда позволят обстоятельства
Лидер Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По словам главы Пятой республики, разговор с Путиным не исключён, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». При этом Макрон не стал уточнять, что именно он подразумевает под своими словами.
До этого Макрон уже заявил, что допускает вероятность разговора с Путиным. Он отмечал, что верит «в силу диалога». В Кремле французскому лидеру тогда ответили, что Россия открыта к переговорам.
Как сообщал Life.ru, 15 ноября Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа состоялась по инициативе Берлина и продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, весьма откровенные переговоры прошли в деловой атмосфере.
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