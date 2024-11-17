Макрон снова заикнулся о разговоре с Путиным

Лидер Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам главы Пятой республики, разговор с Путиным не исключён, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». При этом Макрон не стал уточнять, что именно он подразумевает под своими словами.