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17 ноября, 19:00

Макрон снова заикнулся о разговоре с Путиным

BFMTV: Макрон допускает разговор с Путиным, когда позволят обстоятельства

Лидер Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам главы Пятой республики, разговор с Путиным не исключён, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». При этом Макрон не стал уточнять, что именно он подразумевает под своими словами.

До этого Макрон уже заявил, что допускает вероятность разговора с Путиным. Он отмечал, что верит «в силу диалога». В Кремле французскому лидеру тогда ответили, что Россия открыта к переговорам.

Как сообщал Life.ru, 15 ноября Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа состоялась по инициативе Берлина и продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, весьма откровенные переговоры прошли в деловой атмосфере.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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