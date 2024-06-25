Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что допускает вероятность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. В подкасте Generation Do It Yourself глава Пятой республики сообщил , что верит "в силу диалога".

"Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему", — заявил Макрон.