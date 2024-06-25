Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным
Макрон сообщил, что готов к диалогу с Путиным, и допустил разговор с ним
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COMEO
Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что допускает вероятность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. В подкасте Generation Do It Yourself глава Пятой республики сообщил, что верит "в силу диалога".
"Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему", — заявил Макрон.
Мировым лидерам есть что обсудить, ведь не так давно Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России. До этого он отличился другим выпадом в адрес РФ: он первым допустил возможность отправки военных Запада в зону конфликта РФ и Украины. Согласно его задумке, в коалицию инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу зарубежных военных в Незалежной одобрили в Киеве. А в Службе внешней разведки (СВР) подчеркнули: во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину.