В Кремле отреагировали на заявления Макрона о готовности к диалогу с Путиным Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Францией 25 июня, 10:40 Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Zuma

Россия всё ещё готова к диалогу с Францией, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления французского лидера Эмманюэля Макрона.

"Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется", — отметил представитель Кремля, оценивая возможность разговора президентов. — "Президент неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела".

Песков добавил, что никаких условий для возобновления диалога Москвы и Парижа не требуется. Кроме того, по его словам, Россия считает неверной линию "сворачивания отношений" с Францией.

"Не мы были инициаторами сворачивания диалога, фактически полного сворачивания отношений до нуля", — добавил он.

Напомним, ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что допускает вероятность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что верит "в силу диалога". Тем не менее лидеры не созванивались уже довольно продолжительное время.

Однако президентам есть что обсудить, ведь не так давно Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России. До этого он отличился другим выпадом в адрес РФ: он первым допустил возможность отправки военных Запада в зону конфликта РФ и Украины.