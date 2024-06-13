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13 июня, 19:56

Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкого уровня

Echos: Рейтинг Макрона упал до 24%, это самый низкий уровень за последние 5 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Рейтинг французского лидера Эмманюэля Макрона упал до рекордного уровня за последние пять лет — до 24%. Ниже он был лишь в 2019 году, в разгар протестного движения "жёлтых жилетов". Тогда он составлял 23%.

"Рейтинг доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока", — пишет издание Echos со ссылкой на опрос исследовательской компании Elabe.

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Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате глава Пятой республики распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах.

Оксана Попова
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