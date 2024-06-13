Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинг французского лидера Эмманюэля Макрона упал до рекордного уровня за последние пять лет — до 24%. Ниже он был лишь в 2019 году, в разгар протестного движения "жёлтых жилетов". Тогда он составлял 23%.

"Рейтинг доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока", — пишет издание Echos со ссылкой на опрос исследовательской компании Elabe.